Среда, 13 Марта 2024 16:39

АрмИнфо.Москва слышала заявления премьер- министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

"Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что, разумеется, сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять, и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам? передает РИА Новости.

Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.

12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Ранее

Добавив, что в середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Он также не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна. В МИД РФ отметили, что Россия ожидает по этому поводу разъяснений от Армении по двусторонним каналам. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа, и призвали обсуждать и устранять озабоченности в спокойном, доверительном диалоге.