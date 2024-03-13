Среда, 13 Марта 2024 11:54

АрмИнфо. Последние месяцы ознаменовались трагическими событиями в Нагорном Карабахе, которые вынудили Францию развивать сотрудничество с Арменией как в гуманитарной сфере, так и в области безопасности. Об этом накануне в ходе встречи с руководителем оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Сейраном Оганяном заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Армения Оливье Деконтиньи

Как передает пресс-служба армянского парламента, в ходе встречи Оганян выразил удовлетворение усилиями Франции, которые на протяжении всей истории были направлены на защиту армянского народа, и эти усилия продолжаются и сегодня.

Посла интересовало мнение фракции "Армения", касающееся болезненных событий в Нагорном Карабахе, внутриполитической жизни Армении и региональной безопасности. С обеих сторон были отмечены исторически сложившиеся армяно- французские дружеские и теплые отношения.

Собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Республики Армения и Нагорного Карабаха, региональную ситуацию и вопросы, связанные с процессом армяно-французского сотрудничества в сфере обороны.

Глава фракции представил Послу хронологию нагорно-карабахского конфликта, развязанные Азербайджаном войны и многочисленные нарушения достигнутых договоренностей, не соответствующее международным признанным нормам обращение с историко-культурными памятниками и ценностями Нагорного Карабаха. Оганян подчеркнул важность оказания международным сообществом давления и наложения санкций на Азербайджан за совершенные этой страной преступления, которые проявляются в преступлениях против народа, военных преступлениях, факте невозвращения военнопленных.

Напомним, что 23 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Ереване заявил, что Армения может получить от Франции ракетные комплексы "Мистраль". По словам Лекорню, для противовоздушной обороны Франция может предложить Армении также средства средней и большой дальности. "В скором времени в Армению поступят радары GM200", - отмечал французский министр, добавив, то одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано. Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант. Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".