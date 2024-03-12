Вторник, 12 Марта 2024 18:46

АрмИнфо. Руководитель парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян на встрече с послом Франции в стране Оливье Декотиньи выразил удовлетворение усилиями Парижа по содействию армянскому народу.

"От имени фракции хотел бы выразить удовлетворение всеми усилиями Франции, которые на протяжении нашей истории были направлены на защиту армянского народа, и сегодня эти усилия продолжаются", - отметил Оганян.

В свою очередь французский дипломат отметил, что последние месяцы были ознаменованы трагическими событиями в Нагорном Карабахе, вынудившими Францию развивать сотрудничество с Арменией как в гуманитарной области, так и в сфере безопасности. Посла интересовали точки зрения фракции "Армения", касающиеся тех болезненных событий, внутриполитической жизни Армении и региональной безопасности.

Собеседники обоюдно констатировали исторически сложившиеся армяно-французские дружественные и теплые отношения.

Вместе с тем, стороны коснулись ситуации, сложившейся вокруг Армении и Нагорного Карабаха, положения дел в регионе и в сфере безопасности, вопросы армяно- французского сотрудничества в обороной области.

Оганян представил послу хронологию карабахского конфликта, развязанные Азербайджаном войны и многочисленные нарушения достигнутых договоренностей, не соответствующее международно признанным нормам обращение с историко- культурными памятниками и ценностями Арцаха. Руководитель фракции подчеркнул важность оказания международным сообществом давления и санкций на Азербайджан за совершенные этой страной преступления, которые проявляются в злодеяниях против людей, военных преступлениях, невозвращении пленных.