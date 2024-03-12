Вторник, 12 Марта 2024 15:25

АрмИнфо.Армения может продлить мандат миссии ЕС в республике еще на 2 года. Об этом 12 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Премьер напомнил свои ранне высказанную мысль о том, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС посчитает это возможным. Важно также мнение народа о том, на какую степень близости с ЕС он готов, добавил он.

На сегодня, по словам Пашиняна, отношения РА с ЕС очень активны. <И я надеюсь на принятие в ближайшее время ряда решений, которые станут проявлением этого крепкого сотрудничества>, - сказал премьер.

В частности, по его словам, речь может идти как о возобновлении переговоров по либерализации визового режима, так и о предоставлении льготных условий для товаров, произведенных в Армении. Еще одним направлением взаимодействия может стать углубление отношений в сфере безопасности, расширения возможностей и продление мандата миссии ЕС в Армении, к примеру, еще на 2 года. <У нас очень широкая повестка, и мы готовы ее и далее расширять>, - отметил Пашинян.

Напомним, что, согласно СМИ, в начале марта с.г. премьер Никол Пашинян на закрытой встрече с фракцией <Гражданский договор> заявил, что Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени этого года. Отмечалось, что премьер дал понять своим соратникам, что Запад требует от Армении практических шагов по отдалению от России и ее вытеснению из региона. Армении же в этой ситуации ничего не остается, как выполнять эти требования, так как <Россия давно отвернулась от нее>.

На днях глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкому TRT World заявил, что Армения активно обсуждает идею вступления в ЕС.