Вторник, 12 Марта 2024 14:50

АрмИнфо. Ереван работает над возвращением армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, 12 марта на пресс-конференции, касаясь усилий властей РА по возвращению пленных, незаконно удерживаемых Баку, а также заявления российского лидера Владимира Путина о том, что <в Ереване не особо хотят видеть бывших руководителей Нагорного Карабаха>.

Как указал Пашинян, он воздержится комментариев слов президента РФ. Вместе с тем, по его словам, Ереван последовательно работает над возвращением пленных, заложников и других лиц, удерживаемых в Азербайджане. <Я понимаю, что описание этой ежедневной работы бессмысленно, пока нет результата. Трудно оценить эффективность этой работы до тех пор, пока нет процесса возвращения>, - сказал Пашинян.

Как отметил премьер, возможно, многие не поверят в заверения властей, но эта работа порой похожа на Сизифов труд, но, тем не менее, она постоянно ведется.

По официальным данным, в Баку остаются более 20 армянских пленных, в том числе бывшие руководители Нагорного Карабаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.