Вторник, 12 Марта 2024 12:51

АрмИнфо. Экс-мэр Еревана, член партии <Национальный прогресс> Айк Марутян призвал оппозиционные партии бойкотировать решение Совета старейшин мэрии Еревана об удорожании общественного транспорта. Об этом он заявил 12 марта в ходе акции у здания столичного муниципалитета.

Марутян намеревался принять участие в заседании Совета старейшин, что предусмотрено законом <О местном самоуправлении>, направив заранее соответствующее заявление. Однако в этом ему было отказано. По мнению экс-мэра, это говорит о банальном страхе действующих городских властей и перманентом характере нарушений закона с их стороны.

<Мы будем бойкотировать решение Совета старейшин, и призываем все оппозиционные фракции не ограничиваться лишь тем, что голосовать против проекта, потому что так их нельзя остановить, единственный вариант - бойкот>, - подчеркнул лидер <Национального прогресса>.

О дальнейших действиях фракции Марутян сказал, что станет известно только в августе, анонсировав в конце августа и в сентябре акции со стороны <Национального прогресса>, в котором примут участие, по его убеждению, и ереванцы. Он призвал правящую партию не тратить времени, усилий и средств, поскольку в любом случае данное решение работать в нашем городе не будет.

Бывший градоначальник предложил городским властям наряду с предложенными абонементами оставить действующий вариант с единым билетом, который был предложен еще Марутяном во время его пребывании на должности мэра. Тем самым, предоставляя ереванцам право на выбор.

Он напомнил, что единый билет представляет собой карту, которую гражданин может пополнить на столько, на сколько ему необходимо, и при использовании общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, метро) одним касанием с карты будет списываться 100 драмов. Марутян заметил, что возможно будут люди, которые много пользуются общественным транспортом и в их случае более выгодно будет приобрести месячный пакет, предложенный действующими властями. Но большинство населения Еревана не готово к удорожанию. <Они вносят проект, согласно которому проезд на общественном транспорте обойдется в 300 драмов, вместо 100 драмов. Если учесть, что человек пользуется транспортом раз в день, ездя на работу и домой, при том, что месячный пакет составляет 8 800 драмов, то выходит, что в 2 раза больше он должен платить, чем ездит. И мы принимаем такое решение в городе, стране, где уровень бедности превышает 30% , где люди живут от зарплаты до зарплаты>, - сказал он.

Экс-мэр вновь напомнил о субсидировании, поскольку новый транспорт обходится дороже городским властям. Он отметил, что возглавляя столичный муниципалитет, прибегал к данному механизму, параллельно с чем, проводились работы по установке лифтов и др. <Они хотят принять закон, чтобы просто не субсидировать. Но они обязаны субсидировать>, - сказал Марутян.

Отметим, что согласно доработанному проекту, планируется введение единой билетной системы, которая предусматривает применение новых тарифов. В частности, при однократном использовании каждого транспортного средства стоимость трехразовой поездки будет стоить 280- 300 драм. Выплаты от 880 до 900 драм за 1 день предусмотрены для 8 поездок, 8400-5000 драм за 7 дней - 30 поездок, 8800-9000 драм за 30 дней с возможностью неограниченных поездок, 23 600-24 000 драм за 90 дней с возможностью неограниченного числа поездок, 88 000-90 000 драм за 365 дней с возможностью неограниченного числа поездок. При этом, многоразовый билет будет стоить 2100-2200 драм за 10 поездок в месяц. При покупке любого пакета граждане могут пользоваться всеми видами общественного транспорта. Скидки будут применяться к студентам, социальным или особым группам населения. Решение вступит в силу с 1 сентября.