Вторник, 12 Марта 2024 12:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Ереван направил Москве официальное письмо о своем намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту "Звартноц".

Выступая 12 марта на пресс-конференции, глава армянского правительства подчеркнул, что ему не нравится та формулировка, которая озвучивается в медиа пространстве. Между тем, согласно Пашиняну, в официальном письме формулировка звучит несколько иначе. "Пограничные войска Армении направили письмо Пограничным войскам ФСБ России, в котором, выразив признательность за оказанное содействие при выполнении миссии по обеспечению безопасности и контроля в аэропорту, заявили о своем намерении осуществлять службу своими силами", - отметил премьер-министр РА.

Он добавил, что письмо направлено на фоне развития государственных институтов страны, в том числе, и при содействии Российской Федерации. Пограничные войска Армении, продолжил глава армянского правительства, обретя соответствующий опыт и знания, сегодня уже имеют возможности для осуществления пограничного контроля своими силами.

Ранее секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян сообщал, что Армения направила России письмо, в котором заявила, что службу в аэропорту <Звартноц> должны нести армянские пограничники. По его словам, у Еревана есть для этого все возможности.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, армянское руководство официально не уведомляло Кремль о своих планах по выводу российских пограничников из ереванского аэропорта.