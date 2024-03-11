Понедельник, 11 Марта 2024 17:56

АрмИнфо. Документальный фильм об армянине, который подвергся преследованию в 80-х годах прошлого века в Азербайджане, <Последняя ремонтная мастерская> удостоился <Оскара> на 96-й церемонии вручения награды Киноакадемии США. Режиссерами киноленты являются Бен Праудфут и Крис Бауэрс.

Как говорится на сайте Академии кинематографических искусств и наук США (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - A.M.P.A.S.), картина <Последняя ремонтная мастерская> выиграла в номинации <Документальный короткометражный фильм>.

Действия доккартины разворачиваются в Лос-Анджелесе. Фильм Бена Праудфута и Криса Бауэрса рассказывает о преданных своему делу мастерах, которые следят за состоянием более чем 80 000 музыкальных инструментов Лос-Анджелеса, занимаются их ремонтом и восстановлением. Их главный менеджер - армянин Стив Багманян, который родился и рос в Азербайджане. Но в 80-х годах подвергся этническим преследованиям, как и тысячи армян во время погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку. В фильм вошел эпизод об армянских погромах в Баку. Напомним, что <Последняя ремонтная мастерская> была выбрана в шорт-лист <Оскара> из 114 фильмов, представленных в категории <Короткометражный документальный фильм>. <Последнюю ремонтную мастерскую> можно посмотреть на YouTube-канале Los Angeles Times.

Премьера картины состоялась в сентябре 2023 года на 50-м кинофестивале в Теллуриде. В ноябре 2023 года фильм признали лучшим короткометражным документальным фильмом на Critics Choice Documentary Awards в Нью-Йорке.

Отметим, что лучшим документальным полнометражным фильмом стала картина Мстислава Чернова, Мишеля Мизнера и Рэйни Аронсон-Рата <20 дней в Мариуполе>. Фильм повествует о 20 днях, которые Чернов провёл со своими коллегами в осаждённом Мариуполе после начала военного вторжения России в Украину.