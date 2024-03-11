Понедельник, 11 Марта 2024 14:48

АрмИнфо.В Ереване состоялась научно- практическая конференция и литературные чтения, посвящённые жизни и творчеству великого поэта, философа и мыслителя Махтумкули Фраги под девизом "Жизнь и творчество классика туркменской литературы Махтумкули Фраги".

В ходе своего приветственного словам на открытии конференции посол Туркменистана в Армении Мухамметгельды Аязов, прежде всего, выразил благодарность руководству Ереванского государственного университета за то, что каждый год в честь великого туркменского поэта принимают у себя туркменских коллег и проводят совместные мероприятия, посвящённые Фраги.

"Хочется отметить, что проведение нынешней конференции стало доброй традицией и она уже 10-ая по счету. Конференция, посвящённая туркменскому поэту, впервые в ЕГУ была проведена в 2014 году, когда в Туркменистане отмечали 290-летний юбилей великого Махтумкули.

В текущем, 2024 году исполняется 300-летний юбилей выдающегося классика туркменской литературы, и в этой связи в Туркменистане объявлен годом "Кладезь разума Махтумкули Фраги" ( в Туркменистане принято каждый год проводить под каким-то девизом, знаменующим событие или торжество)", - отметил дипломат.

В этом ключе он сообщил, что в связи с этим в нынешнем году в Туркменистане и за его пределами проходят юбилейные торжества и разные мероприятия. По его словам, данная конференция проходит в рамках этих торжественных мероприятий.

Аязов также сообщил, что завтра, в 19:00 в концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится юбилейный концерт классической и народной музыки и пения.

"Специально для проведения данного концерта в Ереван приехали известные деятели искусства культуры Туркменистана. Пользуясь, случаем, хочу пригласить всех присутствующих на концерт в 19:00 в концертный зал Арно Бабаджаняна.

Как я уже отметил, в нынешнем году, в Туркменистане мероприятия проходят под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги". Особенно символично, что сама личность и философские воззрения великого поэта, истинного патриота своей земли Махтумкули Фраги являются бесценным образцом и примером воспитания современной молодёжи духе патриотизма и гуманизма.

Гениальная поэзия Фраги - великое учение для всех поколений мира. Стихи Махтумкули, призывающие к единению, сплочённости, содружеству, его бессмертные высказывания по праву стали неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей, духовным наставлением и правилом жизни для туркменского народа. Ведущая тема его стихотворений тема гражданственности, патриотизма, нежной, тёплой и искренней любви поэта к Родине, своему народу - именно ей посвящено немало строк. Эта тема по праву нашла своё яркое воплощение в творчестве видных деятелей искусства и культуры Туркменистана. Великий поэт, являясь основоположником туркменской классической литературы, способствовал дальнейшему развитию духовной культуры туркменского народа, B частности, музыкального искусства. В репертуаре народно-профессиональных певцов и инструменталистов-бахши большое место занимают произведения, созданные на стихи Махтумкули.

Мудрость Махтумкули освещает духовный мир туркменского народа. Во все времена художественная мудрость была важна для человека, как воздух. Творчество туркменского поэта-мыслителя, приравненное в истории туркмен к "чаше Джамшида", настолько прочно вошло в душу народа, что оно предстаёт, словно мост для перехода из одной эпохи в другую.

Мир поэзии Махтумкули Фраги является источником, утоляющим жажду человеческой души через художественное слово. Мудрость Фраги - это песня единства, призыв к миру, дружбе и братству, школа патриотизма. Своими стихами поэт призывает все поколения человечества к единству, братству, почитанию национальных обычаев, традиций и духовных ценностей, призывает быть гуманными, патриотичными, честными и справедливыми.

Отрадно отметить что, произведения Махтумкули Фраги на армянском языке были опубликованы в 1959, 1983 и в 2014 годах. Среди наших гостей сегодня находится и поэт переводчик Варужаан Хастур, переводы которого вошли в третье издание сборника произведений Махтумкули", - отметил Аязов.

Он также сообщил, что к славной юбилейной дате Махтумкули Посольство также выпустило открытки по мотивам Махтумкули Фраги, на обратной стороне которых напечатали издержки произведений поэта, переведенных Варужаном Хастуром и закладки для книг с логотипом 2024 года.

На конференции присутствовали главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в РА, деятели культуры, преподаватели и студенты ЕГУ. В ходе конференции с лекцией выступила старший преподаватель кафедру туркменского языка Туркменского госуниверситета им. Махтумкули Гульрух Гурбанова.