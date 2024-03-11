Понедельник, 11 Марта 2024 12:49

АрмИнфо.Если Европейский Союз останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то осуществить вступление Армении в эту структуру практически невозможно. Об этом АрмИнфо заявил президент Ереванского пресс- клуба (ЕПК) Борис Навасардян.

Напомним, что 9 марта в интервью турецкому телеканалу TRT World министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявил, что в Армении активно обсуждается возможность вступления в ЕС.

"Страна выбрала демократический путь развития, а Вашингтон и Брюссель поддерживают это", - сказал глава МИД Армении.

Между тем, как напомнил Навасардян, Армения является членом Евразийского экономического союза и участие в этой связи сразу в двух таможенных зонах практически невозможно. "Такого просто не может быть, во всяком случае, в мировой практике подобного случая не было", - сказал глава ЕПК, добавив, что в вопросе сближения Еревана и Брюсселя необходимо ориентироваться на базовое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, многие положения которого остаются пока даже не тронутыми. В первую очередь, речь идет об обещании ЕС еще с лета 2021 года предоставить Армении финансовую помощь в размере 2,6 млрд евро для реализации пяти стратегических программ, из которых по положению на текущий момент освоено всего лишь 20%. "То есть, ресурс для расширения и углубления отношений с ЕС достаточно значителен, который на определенном этапе сможет стать основой для представления заявки на членство в ЕС. Но параллельно должен происходить процесс выхода страны из Евразийского экономического союза, однако в этом направлении каких-либо телодвижений со стороны официального Еревана не наблюдается", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности на этом фоне еще большего напряжения в армяно- российских отношениях, Навасардян указал на тот факт, что это напряжение наблюдается уже сегодня. Это находит свое отражение в торгово-экономических отношениях, когда на КПП "Верхний Ларс" задерживаются грузы с армянскими товарами. Тем не менее, ЕАЭС, продолжил эксперт, это, в первую очередь, экономическое объединение государств, где все должно быть выстроено на основе подписанных процедур, которые Ереван пока не пересматривает. "Но это может произойти при наличии некоей "дорожной карты" о постепенном отказе от ЕАЭС. Только тогда, когда эти намерения будут видны, можно будет говорить о замене одного интеграционного проекта другим. Однако, повторю, на формальном уровне этот процесс не происходит. Между тем, процесс вступления в ЕС предполагает применение жестких и сложных обязательств по отношению друг к другу. Если Европейский Союз останется таким, каким он сейчас есть, со всеми правовыми, экономическими, политическими и прочими особенностями, то речи не может быть о каких-то процессах, которые могут говорить о присоединении Еревана в ближайшем будущем к ЕС", - подчеркнул Навасардян.

В то же время, он указал на имеющиеся огромные перспективы для углубления отношений с ЕС, которые практически не используются. Более того, во внешней торговле Армении гораздо больше места занимает Российская Федерация, причем, удельный вес ЕС уменьшается, а России, наоборот, увеличивается. Поэтому, то, что происходит "на земле", не свидетельствует о перспективах членства страны в ЕС.

Говоря о возможных действиях со стороны Москвы в ответ на шаги Еревана в сторону Европы, эксперт заметил, что подобного рода развития событий могут происходить всегда. "Это видно невооруженным глазом. На Армению со стороны России оказывается мощное давление, особенно, в условиях полного взаимопонимания между Москвой и Баку, что, без сомнений, является фактором, крайне опасным для безопасности Армении. Думаю, что сейчас Россия затевает серьезные игры в военно-политической сфере в отношении Армении, чтобы повлиять на принятие решений со стороны политического руководства нашей страны. Но все эти возможные шаги не имеют какого- либо отношения к таким структурам, как ЕАЭС. Это все-таки вопросы, связанные с темой безопасности, которую надо отличать от торгово-экономических отношений, которые лежат в основе интеграционных объединений", - резюмировал президент ЕПК.

Отметим, что в начале прошлой недели сообщалось о планах Еревана до осени текущего года подать заявку на вступление Армении в ЕС.