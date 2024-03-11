Понедельник, 11 Марта 2024 11:42

АрмИнфо.Геноцидный и диктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное право. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

"Они не только похитили руководство Арцаха, но и препятствуют возможности их правовой защиты, заставляя давать интервью. Преступлением также является использование заложников в целях пропаганды", - отметил Бегларян.

Он напомнил, что первый специальный советник ООН по предотвращению геноцида Хуан Мендес в своем докладе от 1 ноября 2023 года четко заявил, что арест лидеров Арцаха является свидетельством геноцида, поскольку говорит о намерении уничтожить арцахское сообщество.

К вопросу об интервью бывших лидеров Нагорного Карабаха обратилась и эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян. По ее словам, происходящее с военно-политическим руководством Нагорного Карабаха является частью информационно- психологической войны, ведущейся против Армении. Ее цель - использовать интервью против армянской общественности.

"Независимо от нашего личного отношения к этим людям, мы должны понимать, что они находятся под давлением и в сложной ситуации. Я также призываю представителей нашей прессы очень внимательно относиться к этим публикациям, понимать цели, послания, а не просто предоставлять их в качестве информации армянской общественности. Я сама ежедневно имею дело с азербайджанской пропагандой, всегда ее фильтрую, сопровождаю комментариями, а также упоминаю о возможностях конфронтации. Важно понимать, что сегодня война ведется и в наших мозгах, обедняя нас и внушая чувство бессилия. Это одна из важнейших составляющих войны, поэтому давайте будем осторожны и внимательны к этой пропаганде", - подчеркнула Айрапетян.

Отметим, что азербайджанские СМИ анонсировали интервью бывшего главы Арцаха Араика Арутюняна телеканалу Az.TV.