Понедельник, 11 Марта 2024 11:36

АрмИнфо.Индия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важности. Об этом говорится в сообщении индийского IADN в Твиттер (Х).

"Для реализации этой задачи HAL и CONCORD создали Совместную рабочую группу HALCON. Это укрепит логистику между Индией и Арменией", - говорится в твите.

Ранее Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214 мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы. Контракт включает первую в истории продажу на экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka национальной разработки, которые уже находятся на вооружении индийской армии, отмечают источники издания. Позже стало известно о заключении иных оборонных контрактов.

Кроме того, стало известно о желании Индии расширить свое присутствие за рубежом в стратегических интересах и назначить военных атташе в Армении.