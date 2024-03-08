Пятница, 8 Марта 2024 00:21

АрмИнфо.Армения искренне хочет, чтобы граница с Турцией открылась как можно скорее, сказал глава МИД Арарат Мирзоян в интервью Anadolu.

<Мы хотим, чтобы были установлены дипломатические отношения и увеличились контакты между людьми и культурами>, - заявил он.

Арарат Мирзоян сообщил, что между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном были телефонные разговоры, и отметил: "Контакт существует постоянно, и это обеспечивает положительную динамику".