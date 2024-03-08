Пятница, 8 Марта 2024 00:21

АрмИнфо.Армения желает включить Алма-Атинскую декларацию в проект мирного соглашения, но Азербайджан сопротивляется. Об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью турецкому Anadolu.

Как заявил Мирзоян, Ереван продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку для консолидации стабильности и мира на Кавказе и в регионе Южного Кавказа в целом.

Отметив, что между сторонами существуют некоторые проблемы и по некоторым из них они достигли соглашения с Азербайджаном, Мирзоян заявил, что подходы сторон различаются по двум важным вопросам. Мирзоян сообщил, что первая из этих проблем касается принципов определения границ двух стран, а вторая - региональных связей и транспортных линий.

Мирзоян в очередной раз подтвердил позицию РА о том, что <процесс демаркации, который предусматривает определение и проведение границ, должен проходить в рамках Алмаатинской декларации, подписанной в 1991 году>.

На вопрос, определена ли дата следующей встречи глав МИД РА и АР, Мирзоян ответил отрицательно. По его словам, стороны находятся в постоянном контакте и надеются в ближайшее время определить новую дату встречи.

Вместе с тем, армянский министр в очередной раз подтвердил готовность Еревана к скорейшему открытию региональных коммуникаций. <Мы готовы открыть транспортные маршруты по всем соединениям и транспортным линиям в регионе. Прежде всего, открытие этих региональных транспортных связей очень важно для нас и принесет нам экономическую выгоду>, - сказал Мирозян. Он также подчеркнул экономическую перспективность предложенного армянскими властями проекта <Перекресток мира>.

Министр иностранных дел Армении Мирзоян заявил, что Армения против того, чтобы третьи страны обеспечивали безопасность транспортных маршрутов, проходящих через РА, напомнив, что транспортные маршруты в регионе <должны находиться под суверенитетом и юрисдикцией страны, в которой они находятся>. <Принципы равенства и взаимности важны. Процесс должен строиться на этих принципах>, - сказал он.