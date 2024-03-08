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АрмИнфо.Армения желает включить Алма-Атинскую декларацию в проект мирного соглашения, но Азербайджан сопротивляется. Об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в интервью турецкому Anadolu.
Как заявил Мирзоян, Ереван продолжает переговоры по подписанию мирного соглашения с Баку для консолидации стабильности и мира на Кавказе и в регионе Южного Кавказа в целом.
Отметив, что между сторонами существуют некоторые проблемы и по некоторым из них они достигли соглашения с Азербайджаном, Мирзоян заявил, что подходы сторон различаются по двум важным вопросам. Мирзоян сообщил, что первая из этих проблем касается принципов определения границ двух стран, а вторая - региональных связей и транспортных линий.
Мирзоян в очередной раз подтвердил позицию РА о том, что <процесс демаркации, который предусматривает определение и проведение границ, должен проходить в рамках Алмаатинской декларации, подписанной в 1991 году>.
На вопрос, определена ли дата следующей встречи глав МИД РА и АР, Мирзоян ответил отрицательно. По его словам, стороны находятся в постоянном контакте и надеются в ближайшее время определить новую дату встречи.
Вместе с тем, армянский министр в очередной раз подтвердил готовность Еревана к скорейшему открытию региональных коммуникаций. <Мы готовы открыть транспортные маршруты по всем соединениям и транспортным линиям в регионе. Прежде всего, открытие этих региональных транспортных связей очень важно для нас и принесет нам экономическую выгоду>, - сказал Мирозян. Он также подчеркнул экономическую перспективность предложенного армянскими властями проекта <Перекресток мира>.
Министр иностранных дел Армении Мирзоян заявил, что Армения против того, чтобы третьи страны обеспечивали безопасность транспортных маршрутов, проходящих через РА, напомнив, что транспортные маршруты в регионе <должны находиться под суверенитетом и юрисдикцией страны, в которой они находятся>. <Принципы равенства и взаимности важны. Процесс должен строиться на этих принципах>, - сказал он.
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|Мирзоян в интервью Anadolu: Ереван заинтересован в открытии границы
|Существуют некоторые проблемы: Глава МИД РА о мирном процессе между Ереваном и Баку
|Мэрия Еревана предложила новые тарифы на городской транспорт
|Политик: у общественного транспорта нет технического или экономического содержания, у него есть лишь социальное и политическое содержание
|Мирзоян: Армения верна ранее заявленной позиции и привержена реализации мирной повестки с Азербайджаном
|Мирзоян: Армения рассматривает возможность открытия дипломатического представительства на Кипре
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|Глава МИД Кипра: Внимание международного сообщество должно быть сконцентрировано на принципе мирного разрешения споров и конфликтов
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|На ереванском вокзале открылась выставка картин «Мгновение души»
|Азербайджан сорвал проведение в Берлине мероприятия, посвященного защите культурного наследия Арцаха
|Неизвестный гражданин попытался совершить акт самосожжения перед зданием правительства РА
|Иранские СМИ представили детали переговоров глав оборонных ведомств Ирана и Армении в Тегеране
|Адвокат: Результаты "масштабных оперативно- розыскных мероприятий" в отношении экс-министра экономики РА близки к нулю
|Армения и Греция, страна-член НАТО, расширяют военно-техническое сотрудничество
|В Совете Федерации выразили обеспокоенность поспешностью Еревана в принятии решения по выводу российских пограничников из "Звартноц"
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|В МИД Армении отмечают важность размещения наблюдательной миссии ЕС в контексте пресечения новых посягательств на Армению
|Россия, как член ОДКБ, должна определиться со своей позицией в отношении Армении - секретарь СБ РА
|Секретарь СБ РА: Ереван официально уведомил Москву о своих намерениях вывести российских пограничников из аэропорта "Звартноц"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван ожидает от ОДКБ признания зоны своей ответственности в республике - секретарь Совбеза
|Офис вице-премьерa: Баку не признает факт оккупации армянских территорий
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|Премьер Армении подарил Верховному имаму Аль-Азхара копию первой суры Корана 1719 года, хранящейся в Матенадаране
|Секретарь СБ Армении проводит закрытую встречу с депутатами от правящей партии
|Кремль: Решений о выводе российских пограничников из "Звартноц" Арменией принято не было
|Журналистские организации требуют у аппарата правительства Армении разъяснений в связи ограничениями, веденными для СМИ в "Ераблуре"
|Лавров не имеет правa говорить на языке ультиматума - ему следует понять, что отношения Армении и России не обусловлены личностями: Арцвик Минасян
|Посол Франции: Поворот Армении к Европе не означает ее изоляции от регионального окружения
|Сердар Бердымухамедов и генсек ОБСЕ обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества
|Оливье Декоттини: Невыполнение Россией обязательств в сфере безопасности перед Арменией побудили ее диверсифицировать оборонное сотрудничество
|Вынужденные переселенцы из Арцаха сформировали в Армении инициативу, направленную на защиту их потребностей
|Депутат: высокопоставленным чиновником Армении было выдвинуто крайне серьезное обвинение, которое Москва не прояснила
|Никол Пашинян: На основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства Армения готова разблокировать региональные транспортные коммуникации
|Мирзоян и Лавров обсудили двусторонние отношения
|Пашинян о палестино-израильском конфликте: Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип "двух государств"
|Каир выражает полную поддержку диалогу по установлению всеобъемлющего и справедливого мира на Южном Кавказе
|Армяно-азербайджанская нормализация будет на повестке переговоров Хакана Фидана в США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Национальное Собрание Республики Арцах осуждает варварские действия властей Азербайджана по уничтожению армянских следов в оккупированном НКР
|Наращивание военно-политических контактов Армении с Западом воспринимается в России как вызов союзничеству и присоединение к "силам зла" - Мнение
|Приверженность Туркменистана равноправному решению водных вопросов
|Представитель Госдепа США обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный Кавказ
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