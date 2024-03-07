Четверг, 7 Марта 2024 16:21

АрмИнфо. Армения рассматривает возможность открытия в обозримом будущем дипломатического представительства на Кипре. Об этом 7 марта на совместной пресс-конференции с коллегой из Кипра в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы сделать это реальностью в текущем году. Наличие дипломатических представительств в столицах двух стран будет только стимулировать дальнейшее укрепление нашего сотрудничества", - сказал армянский министр.

Говоря об уровне двусторонних отношений, глава МИД Армении отметил, что они находятся на высоте и имеют дружественный характер.

Мирзоян также сообщил, что выразил благодарность кипрской стороне за постоянную помощь, оказываемую Армении на разных уровнях. "Я также выразил благодарность, за помощь, оказанную, в том числе и нашим соотечественникам, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, а также за содействие, оказываемое нам на международных площадках", - пояснил Мирзоян, также указав, на наличие успешного двустороннего взаимодействия и в контексте партнерства Армении с ЕС.

"Хотел бы подчеркнуть, что Армения углубляет свои отношения с Евросоюзом. У нас есть соглашение о всеобъемлющем партнерстве (CEPA), параллельно с этим мы изучаем возможности внедрения новых механизмов по углублению сотрудничества. Среди этих механизмов и инструмент по либерализации визового режима и начала диалога по этому вопросу", - сказал глава МИД Армении.