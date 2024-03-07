Четверг, 7 Марта 2024 16:11

АрмИнфо.Российская сторона проинформирована об инициативе Еревана по выводу пограничников ФСБ РФ из аэропорта "Звартноц". Об этом 7 марта на пресс-конференции в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на соответствующий вопрос, таким образом, подтвердив заявление секретаря Совбеза по указанному вопросу, сделанное 6 марта.

По его словам, изначально планировалось, что участие российских пограничников по ряду пунктов, в том числе в аэропорту "Звартноц", было задумано как содействие независимой Армении, и планировалось, что они будут присутствовать, пока в этом будет нуждаться РА, и когда у нее будут свои институциональные возможности, сама станет осуществлять эти функции.

"Теперь мы полагаем, что Армения в институциональном плане в состоянии в аэропорту сама самостоятельно осуществлять пограничную службу, о чем информировали российскую сторону. Полагаю, что для российской стороны этого будет достаточно и вопрос будет этим исчерпан", - отметил Мирзоян, добавив, что речь идет обо всем пакете полномочий в аэропорту.

"Армянская сторона проинформировала, что в пограничной службе российских пограничников в аэропорту более не нуждается, конечно, поблагодарив российскую сторону", - сообщил Мирзоян, не уточнив, когда было передано сообщение.

Глава МИД добавил, что уведомление было передано через соответствующие службы, и он может недостоверно представить все детали, в связи с чем воздержится от разъяснения технических деталей.

На вопрос о присутствии российских пограничников в других местах, например, на турецкой границе, министр заявил, что речь только об аэропорте.

Отметим, что 6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения направила российским властям официальное письмо, которым уведомляет о прекращении присутствия пограничников РФ в аэропорту "Звартноц".

Ранее о необходимости вывода российских пограничников из аэропорта говорил спикер парламента РА Ален Симонян. Еще вчера днем, российская сторона на уровне Кремля заявляла, что не получала соответствующих уведомлений от Ереван.

Отметим, что Статус пограничных войск России, находящихся на армянской территории, регулируется соответствующим договором между РФ и Республикой Армения. Документ был подписан в Ереване еще 30 сентября 1992 года. В нем, в частности, указывается, что свои действия по охране государственной границы наши погранвойска согласовывают с президентом и правительством Армении. "Пограничные войска РФ, находящиеся на территории Республики Армения, уважают суверенитет Республики Армения, соблюдают местное законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Республики Армения", - указывается в договоре.

В свою очередь, местные власти, согласно документу, "уважают правовое положение пограничных войск РФ, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких действий, затрудняющих выполнение пограничными войсками РФ своих задач". "Они принимают необходимые и согласованные с пограничными войсками РФ меры, обеспечивающие их безопасность, а также сохранность имущества войск, включая меры по предупреждению любых противоправных действий", - следует из текста договора.

При этом для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием российских пограничников в Армении, стороны договора должны назначать своих уполномоченных (статья 27), а для решения вопросов, связанных с толкованием или применением договора, "создается смешанная комиссия, в состав которой каждая из сторон назначает трех своих представителей" (статья 28). В случае если такая комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, он "передается на разрешение по дипломатическим каналам в возможно короткий срок". При этом сам договор может быть изменен с согласия обеих сторон (статья 29).