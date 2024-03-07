Четверг, 7 Марта 2024 15:45

АрмИнфо. В рамках берущего старт с 8 марта Месяца женщин впервые состоится встреча ереванского зрителя с прославленным московским Театром Наций (художественный руководитель - народный артист России Евгений МИРОНОВ).

Актриса, телеведущая, супруга великого маэстро, икона стиля и просто звезда Сати СПИВАКОВА - в роли La Divina, величайшей оперной дивы, божественной Марии Каллас. Таргическая история Артиста, во имя любви отрекшегося от своего таланта.

Насколько честно и правдиво можно рассказывать о загадках и тайнах из жизни великих артистов? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль "КАНАРЕЙКА", поставленный по пьесе Марии Варденга, режиссером Дмитрием Сердюком.

...Последние три дня Марии Каллас. "Авторы нашего спектакля поместили ее в тот момент, когда судьба закончилась, а жизнь продолжается...", - говорит о своей героине Сати Спивакова.

"Точная выразительность внешних эффектов в игре Спиваковой отражает стиль самой Каллас. Каждый жест, каждый штрих - на вес золота, каждая нота – взрыв скорби по тому, что утрачено. Сати создает глубокий образ певицы-человека. Ее Мария – живая женщина, ранимая и очень нежная".

Информационный портал "Ревизор"

Показы спектакля "Канарейка" Московского Театра Наций пройдут 5-6 апреля на сцене Государственного Русского Драматического театра им. К. Станиславского.

Реализаторы гастролей - Театр Наций и компания GeoProMining.