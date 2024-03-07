Четверг, 7 Марта 2024 15:08

АрмИнфо.Сложности в российско-армянских отношениях с каждым днем не уменьшаются, а нарастают. Новым болезненным вызовом стала инициатива, озвученная секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном о выводе российских погранвойск из столичного аэропорта "Звартноц". Подобного мнения придерживается российский политолог Сергей Маркедонов.

При этом эксперт считает, что это не последняя инициатива такого рода. В этом ключе он обратил внимание, что в журналистском и экспертном сообществе активно обсуждаются перспективы нового альянса, в котором будут участвовать Армения, Греция, Франция и Индия.

Маркедонов добавил, что со всеми этими странами официальный Ереван в последнее время заметно нарастил кооперационные связи, напомнив о взаимных визитах и встречах между армянскими чиновниками и представителями вышеуказанных стран.

При этом политолог задался вопросом, насколько же реальны перспективы такого альянса и что здесь на первом плане, геополитическое проектирование или пиар- прожектерство?

Эксперт по этому случаю сделал три оговорки, на его взгляд принципиальной важности

"Во-первых, у союзника России Армении есть обоснованные претензии к Москве, что бы кто ни писал и ни говорил. Персонификация армянского внешнеполитического курса не пошла на пользу двусторонним отношениям. И далеко не все возможности РФ были задействованы для купирования катастрофических для Еревана сценариев. Это нужно честно признать, а не поднимать вместо этого градус эмоций.

В-вторых, ошибки и просчеты России не означают, что лучшим выходом для Армении является поиск неких новых гарантов (патронов, союзников, назовите, как угодно). В особенности тогда, когда такой поиск превращается в идефикс, навязчивую самоцель в ущерб чувству меры и реальности.

В-третьих, экспертные оценки автора этих строк детерминированы не красным цветом его паспорта и аффилиацией с мидовским вузом, а исключительно мозговой активностью", - считает Маркедонов.

Говоря о том, что же не так с армяно-индо-франко-греческим альянсом, эксперт констатировал, что прежде всего, тем, что для трех его участников Армения и Закавказье в целом не являются приоритетами.

Политолог уверен, что Франция решает четырехстороннюю задачу: укрепление себя в качестве политического центра ЕС, купирование турецких амбиций в Средиземноморье, отклик на общественное мнение внутри страны (фактор армянской диаспоры), а также создание проблем для России в ее "ближнем зарубежье" в ответ на деструктивную, с точки зрения Парижа, линию Кремля во франкофонной Африке.

"Индия пытается ослабить связку Турция-Пакистан. Греция заинтересована и в недопущении усиления Анкары, и в укреплении своих связей с Францией по кипрской проблеме и по Средиземноморью в целом. Во всех отмеченных выше случаях Кавказ- маленькая часть более крупных паззлов, за него не будут "идти до конца", этот регион - не экзистенциальная проблема для потенциальных стратегических союзников Еревана", - уверен эксперт.

Вместе с тем, эксперт заметил, что армянские коллеги много, зачастую справедливо и убедительно пишут об ОДКБ, как о совокупности клубов внутри одного клуба. В этой связи он посоветовал найти общую стратегическую линию "на троих" у Парижа, Дели и Афин. "Фактор Турции? Не слишком складывается. Греция и Франция - союзники Турции по НАТО. Да, в евро-атлантической семье случаются ссоры, и даже битье посуды. Но эти ссоры внутри Альянса и купируются же. Посмотрите хотя бы на такой тренд, как греко- турецкая нормализация декабря 2023 года (визит Реджепа Эрдогана в Афины, его переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом).

Фактор Азербайджана? Так Афины и Баку активно работают над Трансадриатикой и Южным газовым коридором. На первый взгляд, отношения между Францией и Азербайджаном опустились на самую низкую отметку за весь период после распада СССР. Однако автор этих строк не раз общался с французскими коллегами, и на его вопрос о том, когда компания "Total Energies" прекратит сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере, неизменно поступал ответ: такой сценарий практически невозможен. Не стоит забывать, что на Кавказе Азербайджан остается самым крупным торговым партнером Дели (индийская сторона экспортирует в прикаспийскую республику товаров на сумму $79.4 млн., а импортирует из нее же на сумму $595 млн., что существенно превышает показатели по Грузии и Армении)", - заметил политолог.

Маркедонов также обратил внимание, что есть, впрочем, и еще один рояль в кустах - иранский.

"6 марта глава армянского Минобороны Сурен Папикян посетил Тегеран. Его коллега, министр обороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштиани подтвердил "решительные позиции" его страны. Как следствие, вал публикаций в армянских СМИ и блогосфере о том, что "Иран не бросит". И практически ноль внимания к тому факту, что Тегеран и Баку буквально визита Папикяна договорились о нормализации отношений и восстановлении в полном объеме работы азербайджанской дипмиссии в Исламской республике (она, напомним, прервалась после прошлогоднего теракта против посольства Азербайджана в Иране)", - напомнил российский эксперт.

В этой связи он обратил внимание, что сотрудничество с Ираном на Кавказе и на Ближнем Востоке крайне важно для Индии, которая имеет значительный интерес к коридору "Север-Юг".

"Все логично, но понравится ли такая кооперация западным партнерам Армении, ее потенциальным союзникам по альянсу Франции и Греции, не говоря уже о США? Вопрос риторический! Штаты (а с ними Париж и Афины) хотели бы держать Турцию на коротком поводке, это факт. Но не ценой усиления позиций Ирана, России и Индии, для которых "Север-Юг" - важный приоритет.

Словом, каждый за себя. Попутчики, но не союзники. Россия недостаточно хороша? Допустим, но кто сказал, что Франция, Греция и Индия ее заменят, станут более надежными и эффективными партнерами. Вопрос открытый! В принятии этого тезиса нет никакого дидактизма и нравоучительности, так строится международная политика. Не нами начиналось, не нами и закончится. Только проговаривать эти сюжеты лучше честно и откровенно, не наряжаясь в тоги морального ритора и нравственного авторитета, объясняя и показывая с цифрами и фактами все возможные издержки от наступивших иллюзий, признавая и собственные ошибки. Только вместе мы, Ереван и Москва, эксперты и политики наших стран сможем осознать, что концепт "вместо" не отражает в полной мере интересов и Армении, и России", - резюмировал Маркедонов.