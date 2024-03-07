Четверг, 7 Марта 2024 14:13

АрмИнфо.Движение по проспекту Мясникяна в направлении центра города с 08:00 8 марта до 23:00 10 марта будет закрыто.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, это обусловлено заменой водопровода ведущего в Норк.

"В связи с проводимыми работами проспект Мясникяна будет закрыт от административного района Нор-Норк в направлении административного округа Кентрон.

Движение в город будет организованно по одной полосе встречного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении столичной мэрии.