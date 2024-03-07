Четверг, 7 Марта 2024 14:08

АрмИнфо.Происходящие сегодня процессы на российско-армянском треке не являются тем, что можно называть диверсификацией. Об этом на встрече с журналистами заявил политолог Арман Гукасян.

<Когда ты пытаешься искать дополнительные пути развития, ты не разрушаешь основной вектор развития, как это делают сейчас армянские власти. Очевидно, что идет целенаправленная политика по разрыву политических отношений с Москвой>, - считает он. <Интересно, что власти Армении политически движутся в сторону Запада, но хотят сохранить экономические отношения с Россией, потому что они прекрасно понимают, что альтернативы российскому рынку у Армении просто нет. Европейские рынки в связи с логистикой и другими внутренними особенностями не могут стать альтернативой, армянские товары на европейских рынках неконкурентноспособны, тем более с товарами стран, у которых есть там общая граница>,- отметил он.

По словам Гукасяна, руководство Армении очень гордится двухзначным экономическим ростом по итогам 2023 года, но этот рост (порядка 9%) является результатом участия Армении в ЕАЭС. <Только товарооборот между Арменией и Россией в 2023 году составил более 7 млрд долларов (рост на 42,7%). Однако армянские власти ничего не упоминают о преимуществах, которые дают нашей экономике Россия и остальные страны ЕАЭС>,- подчеркнул он.

Гукасян заметил, что после поездки Пашиняна в Женеву и Париж антироссийская риторика в Армении стала значительно активней. <Со стороны высокопоставленных представителей власти в ежедневном режиме мы слышим постоянные выпады в адрес России. Но такая политика не может иметь конечный результат>. - подчеркнул Гукасян. По его словам, проблемные вопросы между странами решаются в ином, закрытом режиме, а не целенаправленно публично. Так что отсюда можно сделать вывод, что цель не в решении вопросы, а в еще большем усугублении ситуации. Гукасян также он отметил, что в информационном пространстве активно муссируется наратив, что власти Армении планирують подать заявку с целью получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. <Для получения такого статуса безусловно внешние силы заинтересованы видеть Армению в качестве страны, которая идет на разрыв отношений с Россией. Наивно полагать, что после политического разрыва с Россией Армения продолжет свое экономическое процветание. Такая политика может привести Армению, мягко говоря, не в самое лучшее положение>,- сказал он.

Политолог назвал примечательным, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения официально не уведомляла РФ о выводе своих пограничников из ереванского аэропорта <Звартноц>. Сразу же за заявлением Пескова последовало заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Армения уже письменно уведомила Россию, что намерена вывести российских пограничников из ереванского аэропорта <Звартноц>. Далее, заметил Гукасян, по всей вероятности будет попытка выхода из ОДКБ, вывод российских пограничников из всей территории Армении, а затем на очереди и 102-ая российская военная база в Гюмри.

<Разве это есть диверсификация внешней политики или системы безопасности, как об этом говорят власти республики? Все мы выступаем за благополучие и процветание Армении, ее суверенитет и безопасность, но те шаги, и та политика, которая претворяется сегодня в жизнь со стороны армянских властей не могут обеспечить нашей стране хорошее будущее. Эти шаги больше создают серьезные риски и угрозы. Никогда еще политика, направленная против России, ни одной стране, не давала хороших результатов. Примеров очень много и нужно лишь просто посмотреть вокруг>, - подчеркнул Арман Гукасян.

Что касается муссируемой в СМИ информации о том, что Пашинян планирует провести осенью референдум по смене Конституции республики, Гукасян подчеркнул - если референдум состоится, то именно народ должен проголосовать за изменение внешнеполитического вектора. В регулярной генерации антироссийских настроений после 44-дневной войны в Карабахе со стороны армянской власти кроется именно вышеуказанная цель. То есть, народ проголосует, не имея возможности знать правду, так как в течение последних двух-трех лет вся государственная машина всеми возможными информационными ресурсами обвиняла Россию в антиармянской политике. А на деле, считает Гукасян, представители армянской власти перекладывали свою ответственность на Россию, сделав нее главной виновницей всех бед, переживаемых Арменией.

Политолог с сожалением отметил, что подобная политика уже дает свои негативные плоды. <Армения в рейтинге дружественности стран-соседей России, который был составлен Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (г.Москва) за 2023 год, заняла 10-е место. В 2022 году Армения была на 5 месте. За один год скачкообразными шагами мы упали в рейтинге благодаря той политике, которая сегодня активно претворяется официальным Ереваном>,- резюмировал Гукасян