Среда, 6 Марта 2024 20:28

АрмИнфо. Ереван ожидает от Организации Договора о коллективной безопасности признания зоны своей ответственности в республике. Об этом 6 марта журналистам заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, речь идет, в первую очередь, идет о международно признанной территории в 29,8 тыс кв.км. "Мы ожидаем от ОДКБ, что она признает свою зону ответственности в нашем регионе: границы Армении в 29,8 тыс кв. км. Границы, которые существуют с Азербайджаном, Турцией, Ираном и Грузией. До тех пор пока ОДКБ не признала эти границы, данный вопрос остается открытым", - сказал Григорян.

Секретарь СБ напомнил, что согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года, административные границы между Арменией и Азербайджаном были признаны межгосударственными границами, некоторые из которых в настоящее время оккупированы соседним государством. <Эта граница существует, и необходимо ее воспроизвести>, - подчеркнул Григорян.

В то же время он отметил, что не знаком с предложением Москвы провести межведомственные консультации по вопросу ОДКБ.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Ереван не отреагировал на инициативу российской стороны провести консультации, чтобы снять все озабоченности Армении.

Отметим, что премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ заявили, что не получали соответствующих уведомлений от Еревана.