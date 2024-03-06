Среда, 6 Марта 2024 16:40

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление повышенным интересом азербайджанских журналистов к Армении.

Так, 6 марта в ходе брифинга на просьбу азербайджанского журналиста прокомментировать ряд заявлений армянских чиновников, в том числе и по части курса Армении на сближение с ЕС, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что было бы здорово, если бы представитель каждой страны, будь то Азербайджан или Армения, проявлял интерес к вопросам собственной двусторонней повестки, и не вел разговоров так сказать за глаза.

Вместе с тем, касаясь заявлений армянских чиновников о готовности Еревана идти на сближение с Евросоюзом, российский дипломат пожелала, чтобы Армению не постигла та же участь, что и Украину.

"Армения прошла свой тяжелейший исторический путь, который включал в себя и геноциды ,и отстаивание собственного суверенитета, и борьбу за собственную культуру, сложнейшие территориальные вопросы и конфликты. Эта страна и этот народ заслуживают того, чтобы жить в мире и ни в коем случае не стать разменной монетой в руках нечистоплотных западных политиков.

Россия искренне желает мира Армении, поскольку она является нашим соседом и союзником. Это страна и народ, с которым у нас длительные исторические связи. От всей души мы желаем мира, стабильности и процветание этому государства, и с точки зрения любви к этой стране, и сточки зрения прагматики", - сказала официальный представитель МИД России.

По ее словам, от благополучия Армении зависит будущее региона. "Но, мы видим как Запад, наигравшись и сломав Украину, бросив ее как потрепанную куклу без руки и ноги в угол, принялся искать новую жертву. Вот как бы этой новой жертвой не стала Армения, которую заманят и обманут. У Армении был исторический опыт того, кто в конце

- концов придет ей на помощь", - добавила дипломат.

При этом Захарова предположила, что отдельные политические деятели в Армении воспринимают внезапно повысившееся внимание ЕС к Республике как панацею. "Но, надо же в глубь смотреть: К сожалению, целый ряд политических деятелей в Армении даже не задумываются, что РА превращают в очередной инструмент западной геополитики, западной забавы, просто в расход берут. А перед нашими глазами много примеров, как Запад цинично использует государства в своих конъюнктурных интересах, а потом просто бросает на произвол судьбы", - отметила она, выразив убеждение, что ЕС давно перестал быть надежным партнером.

При этом представитель российского МИД указала на очевидность того, что коллективный Запад рассматривает Армению как точку входа в регион Южного Кавказа.

"ЕС давно действуют в разрез интересов собственных граждан, неужели вы думаете, что они будут заботиться об Армении и ее гражданах! И в этих условиях совершенно безответственно преподносить стремление к сближению с агрессивным и недоговороспособным ЕС как путь к обеспечению чьей-либо безопасности. Примеров нет", - подытожила Захарова.