Среда, 6 Марта 2024 16:34

АрмИнфо. В эти минуты секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян проводит закрытую встречу с депутатами от правящей партии "Гражданский договор".

Перед началом встречи Григорян не стал отвечать на вопросы журналистов касательно повестки встречи, пообещав сделать это чуть позже. "Сразу после встречи я в спокойной обстановке отвечу на все ваши вопросы", - сказал секретарь СБ РА.