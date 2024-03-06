Среда, 6 Марта 2024 16:33

АрмИнфо. Решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" Арменией принято не было, по официальным каналам России о них не сообщали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".

"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил", - сказал Песков, передает РИА Новости.

При этом он выразил уверенность, что трудности в отношениях России и Армении пройдут, сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное.

"У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран - с нашей стороны она тоже есть", - сказал Песков.

Отметим, что 27 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт "Звартноц", добавив, что армянская сторона сама защитит границы страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Еревана обращений по поводу вывода российских пограничников из этого аэропорта. В свою очередь секретарь правящей фракции армянского парламента "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что его политическую силу беспокоит присутствие российских пограничников и по этому вопросу ведутся обсуждения.