Среда, 6 Марта 2024 14:36

АрмИнфо. Секретарь парламентской фракции <Армения> Арцвик Минасян считает, что постановку вопроса Москвой в форме <либо вы с нами, либо - нет>, следует сразу отвергнуть.

<Я не имею желание и стремление комментировать слова Лаврова, тем более, что он выступает с неправильными заявлениями, в том числе, связанными с Арцахом>, - заявил депутат 6 марта в беседе с журналистами.

При этом, указал оппозиционер, очевидно, что Армения имеет международные обязательства, зафиксированными в том числе документом о создании ОДКБ. Эти и другие международные обязательства РА обязательны к исполнению, подчеркнул он.

<Армения, объективно, не может отрицать роль России в регионе. В противном случае, это будет означать - открыть путь для турецко-азербайджанского тандема для уничтожения Армении. Но и Лавров не имеет право говорить на языке ультиматума - ему следует понять, что отношения Армении и России не обусловлены личностями>, - заявил Минасян, указав на то, что армяно-российские отношения имеют вековую историю дружбы и добрососедства.

В данном ключе, убежден депутат, в корне неправильно интересоваться позицией армянского народа у Пашиняна (премьера РА -ред.). Неприемлема также постановка вопроса в форме <или, или>. <Напротив, необходимо найти механизмы для укрепления отношений>, - резюмировал он.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, коснувшись заявления премьер- министра Армении Никола Пашиняна в интервью телеканалу France24 о том, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ, заявил, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван и обещают помочь во всех бедах, лишь бы Армении порвала все отношения с Россией и теми интеграционными структурами, созданными в общем регионе. По его словам, если это мнение всего руководства Армении, опирающееся на мнение армянского народа, то возникает необходимость пересмотреть весь комплекс российско-армянских отношений. "Так, что мы все ждем, когда же нам официально подтвердят, каким же будет окончательное решение Армении. А том нам говорят: "А вот здесь мы де-факто подморозим в ОДКБ. А захотим и де-юре подморозим. Ну ЕАЭС нам пока интересен, потому, что мы что-то оттуда получаем". Не очень приглядная картинка получается. Поэтому, мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах (включая ОДКБ)", - резюмировал Лавров.