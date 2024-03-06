Среда, 6 Марта 2024 12:46

АрмИнфо. Конфликт между Арменией Азербайджаном регулярно порождает инциденты на линии соприкосновения. Об этом в интервью онлайн-журналу Defis Humanitaires заявил посол Франции в Армении Оливье Декоттини в ответ на вопрос, что можно сделать для установления мира на Южном Кавказе в текущих реалиях.

Дипломат констатировал, что две страны всё еже находятся в состоянии конфликта, поскольку мирный договор еще не подписан, а переговоры продолжаются. Посол Франции также указал на то, что не везде линия соприкосновения войск между Арменией и Азербайджана проходит там, где

должна была бы быть граница, поскольку в мае 2021 года и сентябре 2022 года Азербайджан вторгся на территорию Армении и оккупировал целые участки ее суверенной территории.

При этом Декоттини обратил внимание, что не смотря на то, что в разных форматах между странами проходят переговоры, тем не менее, в них больше не наблюдается какого-либо существенного прогресса. "И это объясняет обеспокоенность не только властей Армении и Франции, но и всех тех, кто борется за мир. И воинственные заявления президента Алиева, очевидно, еще больше способствуют этой обеспокоенности", - добавил посол.

Касаясь требования Азербайджана об экстерриториальном коридоре через Армению, посол напомнил, что Армения предложила Азербайджану и остальным странам региона в качестве решения вопроса по разблокированию транспортных связей региона проект "Перекресток мира"

"Эта инициатива была выдвинута в октябре прошлого года премьер-министром Армении из Грузии. Она касается не только Азербайджана и Армении, но направлена на интеграцию всех соседних государств, облегчая передвижение в регионе при определенных условиях: свобода, взаимность, равенство этих государств и уважение их суверенитета. Это формула, достоинство которой состоит в том, что она способна объединить все государства региона вокруг общих интересов и четких принципов. Эта формула пользуется поддержкой Франции", - добавил дипломат.

На замечание, раз всё так как он описывает, почему же проект не реализуется, Декоттини констатировал, что вопрос упирается в несколько аспектов, в том числе, и где заканчивается одна страна и начинается другая с точки зрения соседа, с которым вы ходите жить в мире.

Он обратил внимание, что стороны договорились о том, что ключевым принципом по определению границы двух стран станет Алма-Атинская декларация, которая гласит, что границы государств, вышедших из Советского Союза, соответствуют административным границам бывших советских республик.

"Это принцип, который обязывает как Армению, так и Азербайджан, и оба государства подтвердили его в Праге в октябре 2022 года благодаря посредничеству президента Эмманюэля Макрона. Затем, чтобы продолжить сюжет, вам понадобится система отсчета. Эту справку дают карты советской эпохи", - сказал посол, обратив внимание, что стороны до сих пор еще не договорились по части того, на основе каких карт будет вестись делимитация границ.

Дипломат добавил, что Армения придерживается принципов Алма-Атинской декларации. "Но эти принципы навязаны не только Армении, они также навязаны Азербайджану, а также всем постсоветским государствам, которые подписались под этим правилом во время распада Советского Союза. Мы говорим о периоде, когда административные границы существовали, но имели скорее номинальный характер, как к примеру, сегодня границы между французскими департаментами или регионами", - обратил внимание Декоттини.

Вместе с тем посол затруднился сказать, какова позиция региональных стран и стран- членов ЕС по ситуации в регионе, и предложил представить позицию Армении в сложившихся реалиях.

"Армения неоднократно отмечала, в частности, в мае 2021 года и сентябре 2022 года, что гарантии безопасности, исторически предоставленные ей со стороны России и по линии ОДКБ, не сработали. В 2023 году она также осознала, что российские миротворческие силы, которые были развернуты в Нагорном Карабахе в рамках соглашения о прекращении огня 2020 года, заключенного под эгидой России, оставались с оружием наготове, когда азербайджанское наступление началось против Арцаха.

Фактически российские солдаты покинули свои казармы только тогда, когда пришло время разоружить силы в Нагорном Карабахе, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня, которое де-факто власти заключили с правительством Азербайджана. Именно поэтому произошло азербайджанское наступление на Нагорный Карабах, осуществленное при поддержке Турции, но также и при соучастии России, которое привело к массовому и насильственному исходу почти всех армян с этой территории - более 100 000 человек - которые сегодня являются беженцами в Армении", - добавил дипломат.

По его словам, именно поэтому Армения стремится диверсифицировать свое партнерство в сфере безопасности и развивает оборонное сотрудничество с отдельными государствами, в том числе и Францией. "А Франция, выбрав оборонные отношения с Арменией, нарушила табу, поскольку это первая страна НАТО, предоставившая оборонное оборудование Армении, которая остается членом ОДКБ.

В том же духе армяне поворачиваются и к Индии. А после 23 февраля министра вооруженных сил Франции, 4 марта Армению посетил министр обороны Греции", - заметил посол Франции, при этом призвав не забывать о важном партнере Армении в регионе - Иране.

В этом ключе дипломат напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал недопустимость попыток контроля армяно-иранской границы в Сюнике другими силами.

В тоже время посол указал на безоговорочную поддержку Францией Армении, о чем неоднократно подчеркивал президент Макрон. По его словам, эта поддержка не декларативная. В этом ключе он обратил внимание, что Франция одна из первых пришла на помощь Армении, когда беженцы из Арцаха хлынули в РА.

"Франция также присутствовала на политическом уровне. Она трижды передала ситуацию в Нагорном Карабахе на рассмотрение Совета Безопасности. На европейском уровне она настаивала на мерах, которые были приняты Советом по иностранным делам в ноябре прошлого года: с одной стороны, усиление европейской наблюдательной миссии, штат которой увеличится вдвое; и, с другой стороны, начало дискуссий, чтобы Армения могла получить доступ к Европейскому фонду мира. Наконец, Франция присутствовала на двустороннем уровне, в том числе, как мы уже говорили, по части отношений в сфере обороны", - заметил дипломат.