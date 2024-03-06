Среда, 6 Марта 2024 12:14

АрмИнфо.32 общественные организации из Арцаха сформировали в Армении инициативу, направленную на защиту потребностей вынужденных переселенцев. Об этом 6 марта на пресс-конференции заявил бывший госминистр и бывший омбудсмен Арцаха, председатель Союза защиты прав и интересов народа Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, инициатива направлена на решение приоритетных проблем, стоящих перед арцахцами, в том числе, и на решение их жилищных проблем, особенно, с учетом обсужденной в правительстве РА программы обеспечения переселенцев крышей над головой. Инициатива пока находится на этапе становления, первым шагом которой станет открытое письмо правительству РА, в котором будет указано и на возникшие проблемы, связанные с правительственной программой. Следующим этапом программы, продолжил Бегларян, станет сбор подписей под текстом открытого письма, которое будет представлено в кабмин страны в самое ближайшее время.

В свою очередь, глава Союза семей погибших арцахских военнослужащих Армен Атоян уточнил, что открытое письмо в правительство РА будет представлено сегодня, 6 марта. Он отметил, что программа правительства РА должна быть реализована на основе принципа сохранения арцахской общины. Срок деятельности программы должен быть продлен до двух лет с привлечением в ее реализацию финансовые ресурсы международных организаций и стран-доноров. Для решения жилищных проблем каждого из насильственно перемещенных лиц в качестве базовой суммы выделить по 5 млн драм, что соответствует средним ценам на вторичном рынке в областях страны. Эти средства должны быть переданы всем беженцам из Нагорного Карабаха без права на возвращение денег. С учетом тяжелого социального положения переселенцев и крайне ограниченного рынка труда, инициатива предлагает правительству РА предпринять шаги по предотвращению дальнейшего роста цен на жилую недвижимость, в том числе, и путем строительства недорогого жилья. Авторы инициативы также выступают против требований о наличии у беженцев гражданства Армении для их включения в программу, что противоречит принципам международного гуманитарного права. Инициатива также настаивает на продолжении программы полноценного финансирования со стороны армянского кабмина оплаты за коммунальные услуги, потребленные вынужденными переселенцами, до обеспечения их жильем. Также предлагается предоставить каждой арцахской семье разумные финансовые ресурсы для приобретения имущества. Особое внимание следует уделить семьям погибших и инвалидам первой группы.

Отметим, что жилищная программа, разработанная правительством РА для беженцев из Нагорного Карабаха, предусматривает обязательное оформление гражданства Армении, но объявленная сумма на практике не позволит людям приобрести недвижимость. 23 февраля правительство Армении предложило вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха поддержку в приобретении жилья в приграничных селах. Сами беженцы заявили, что не хотят жить в приграничных зонах из-за проблем с трудоустройством и безопасностью.

Ранее в эфире Общественного телевидения вице- премьер РА Тигран Хачатрян сообщал, что программа предполагает выплату фиксированной суммы из расчета на каждого члена семьи. Эти средства будут доступны для покупки или строительства квартиры или дома, где семья может проживать 10 лет, а по истечении этого срока получить право собственности на недвижимость. Хачатрян напомнил, что правительство уже выплачивает по 16 млн драм семьям, которые согласились поселиться в приграничных населенных пунктах Армении. Новая анонсированная программа предусматривает выплату 3 млн драмов на каждого члена семьи. "По нашим данным, только в столице и четырех городах Армении стоимость одного квадратного метра жилья превышала 200 тысяч драмов - это Абовян, Дилижан, Цахкадзор, Эчмиадзин. В других населенных пунктах один квадратный метр стоит менее 200 тысяч драмов. Это означает, что нашего финансового содействия будет достаточно для покупки жилья в этих населенных пунктах. С учетом того, что в таких городах жилищный фонд не столь велик, приоритетность на начальном этапе будет отдана семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми", - говорил Хачатрян, отметив, что в правительстве насчитали 4100 таких семей.

Он добавил, что в год жильем могут быть обеспечены 5 тысяч семей, а все вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха смогут обзавестись жильем по этой программе в течение пяти лет. "Речь идет о более чем 25 тысячах семей или, по нашим приблизительным подсчетам, 110-120 тысячах человек. Из расчета 3 млн драмов в среднем на человека общий объем содействия составит 400 млрд драмов", - отмечал вице-премьер Армении.