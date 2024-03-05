Вторник, 5 Марта 2024 21:11

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с генсекретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу-аль Гейтом.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в ходе встречи коснулся процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа, обсуждений вокруг армяно-азербайджанского мирного договора, гуманитарных проблем насильственно перемещенных граждан из Нагорного Карабаха.

Пашинян представил детально проект правительства <Перекресток мира>. Он отметил, что на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства Армения готова разблокировать региональные транспортные коммуникации.

В свою очередь генсекретарь Лиги арабских государств подчеркнул важность сотрудничества с правительством Республики Армения по различным международным вопросам, в том числе с целью представления позиций и взглядов. Ахмед Абу аль-Гейт отметил многовековые тесные связи между армянским и арабским народами, что является хорошей основой для развития сотрудничества.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями вокруг ситуации, сложившейся в регионе Ближнего Востока, в частности, в секторе Газа. Была подчеркнута важность реализации последовательных шагов по установлению мира и стабильности.

Согласно источнику, в рамках официального визита в Египет премьер-министр Никол Пашинян посетил также собор Святого Марка в Каире, где провел встречу с патриархом Коптской православной церкви, Папой Александрийским и Патриархом Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Феодором (Тавадросом) Вторым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления связей между двумя странами.