Вторник, 5 Марта 2024 15:07

АрмИнфо.Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер обвинил Россию в использовании риторики, дестабилизирующей Южный Кавказ.

Так, в ходе брифинга на просьбу дать оценку заявлению главы МИД России Сергея Лаврова относительно того, что "Армения движется в сторону Запада и эти действия получат соответствующий ответ РФ", Миллер отметил, что не собирается отвечать прямо на этот вопрос.

"Хотя эта риторика, которую использует российское правительство, дестабилизирует регион. Именно поэтому многие соседи России обеспокоены угрожающей риторикой и угрожающими действиями, которые российское правительство неоднократно демонстрировало, в том числе и ее готовность противостоять своим соседям", - заявил Миллер.

Отметим, что ранее российский министр не исключил пересмотра уровня армяно- российских отношений, в случае если Ереван продолжит очевидный антироссийский политический курс.