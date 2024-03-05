Вторник, 5 Марта 2024 14:58

АрмИнфо.После 44-дневной войны и по сей день Союз добровольцев "Еркрапа" продолжает защищать границы Армении. Об этом 5 марта журналистам в мемориальном комплексе воинских захоронений "Ераблур" заявил глава Союза Сасун Микаелян.

По его словам, инициатива создания Союза добровольцев "Еркрапа" принадлежит экс-премьеру и бывшему министру обороны РА Вазгену Саркисяну, чье 65-летие отмечается 5 марта. "Во времена спарапета удалось освободить некоторые районы родины, находившиеся под контролем противника. Сегодня то дело, которое начал Вазген Саркисян, мы продолжаем", - сказал Микаелян.

Он добавил, что в нынешних условиях перераспределения геополитических интересов необходимо проявлять гибкость и единство, чтобы в будущем не столкнуться с еще большими проблемами.

Главу Союза возмутил вопрос журналистов о передаче Азербайджану плененного в Армении солдата азербайджанской армии. Микаелян заметил, что Служба национальной безопасности профессионально выполняет свои обязанности. "Да и вообще, журналисты "не должны совать свой нос не в свои дела", - заключил он, напомнив, что и в Азербайджане имеются армянские военнопленные.