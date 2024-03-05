Вторник, 5 Марта 2024 14:57

АрмИнфо. Передача на родину Арменией азербайджанского военнослужащего, нарушившего госграницу РА

- это не жест доброй воли, а очередное проявление ничтожности. Так прокомментировал правозащитник Аветик Ишханян сообщение СНБ Армении о возвращении азербайджанского нарушителя на родину.

"Таким образом, в качестве "жеста доброй воли" армянская сторона передала Азербайджану азербайджанского солдата, вторгшегося в Армению. Давайте назовем вещи своими именами - это не очередное проявление доброй воли, а очередное проявление ничтожности. В азербайджанских тюрьмах страдают наши пленные - заложники. Прошло совсем немного времени с момента убийства азербайджанцами четырех наших военнослужащих. Ни одна страна не допустит такого позора.

Лидеры всех стран мира будут презирать и испытывать отвращение к такой стране и ее лидеру. Извините, но они также будут презирать народ этой страны за то, что он терпит такое правительство", - написал правозащитник.

Отметим, что поздно вечером 4 марта СНБ Армении сообщила, что в знак доброй воли вернула на родину азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова, незаконно перешедшего армянскую границу 28 февраля. Отмечается, что уголовное преследование в отношении нарушителя было прекращено.