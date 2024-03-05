Вторник, 5 Марта 2024 14:44

АрмИнфо. Видеокадры, циркулирующие в СМИ и соцсетях, свидетельствующие о разрушении здания парламента Арцаха и осквернении Кафедрального Собора Пресвятой Богородицы, в очередной раз подтверждают намерения Азербайджана по уничтожению армянского следа в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении инициативы "Мы есть!".

Отмечается, что посягая на один из символов демократии Арцаха, Азербайджан посылает миру четкий сигнал о том, что считает закрытым вопрос достойного возвращения граждан Арцаха на родину.

"Гражданская инициатива "Мы есть" выражает возмущение в связи с очередным актом вандализма на нашей родине и требует от властей Азербайджана прекратить бесчинства в Арцахе.

Мы обращаемся:

- К общественности и властям Арцаха и Армении с требованием защитить наши индивидуальные и коллективные права и осудить армянофобскую политику Азербайджана;

- К властям Российской Федерации, с ноября 2020 года выполняющим миротворческую миссию, с требованием оставаться верными взятым на себя посредническим обязательствам и, как минимум, не допускать подобных проявлений вандализма "в зоне ответственности РФ";

- К лидерам западных стран и институтов, стремящихся к скорейшему подписанию так называемого "мирного договора", с требованием адресной оценки произошедшего и защиты прав нашего населения не на словах, а "на земле".

Мы, граждане Арцаха и Армении, обращаемся к международному сообществу с криком о помощи. Сегодня в Нагорном Карабахе разрушают наш парламент, завтра сравняют с землей наши дома и кладбища. Разнузданность Азербайджана - это ответ на ваше молчание и равнодушие. Мир должен определиться между нефтью и правами человека. Мы имеем право на родину и достойную жизнь на земле наших предков.

Мы есть, и значит, карабахская страница не может быть просто перевернута", - говорится в заявлении.

Отметим, что 3 марта поздно вечером во всемирной паутине разлетелись обескураживающие кадры сноса бульдозером зданий парламента Арцаха и "Воинов- освободителей" на Площади Возрождения в оккупированном Азербайджаном Степанакерте.

Азербайджанские вандалы также осквернили собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) в оккупированном Степанакерте.