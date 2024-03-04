Понедельник, 4 Марта 2024 17:36

АрмИнфо.Армения испытывает проблемы с интеграцией более 100 000 беженцев, бежавших из Нагорного Карабаха, когда Азербайджан взял под свой контроль анклав в сентябре 2023 года. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика по Южному Кавказу неправительственной организации по предотвращению конфликтов "Международная кризисная группа" Олеси Вартанян (Olesya Vartanyan). Она фокусируется на конфликтных регионах Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии.

Она отмечает, что Ереван пытается быть щедрым, но ему не хватает средств и долгосрочного плана, в результате чего перемещенные лица подвергаются опасности и сталкиваются с неопределенностью.

Аналитик напоминает, что наступление Азербайджана 19 сентября привело к исходу почти всего населения Нагорного Карабаха всего за несколько дней.

"Нападению предшествовала девятимесячная блокада региона со стороны Азербайджана, в результате которой жители остались без еды, медикаментов. По мере продвижения азербайджанских войск де-факто власти, которые управляли регионом при поддержке Армении с момента его захвата у Азербайджана в 1990-х годах, быстро сдались. Так закончилась долгая и жестокая борьба за контроль над Нагорным Карабахом, которая разожгла три войны за столько же десятилетий и оставила после себя наследие массового перемещения как этнических армян, так и азербайджанцев", - пишет Вартанян.

Аналитик кризисной группы отмечает, что большинство беженцев слишком напуганы, чтобы вернуться в Нагорный Карабах, несмотря на то, что некоторые арцахцы перебрались в Россию или Европу, тем не менее, для большинства начать новую жизнь в Армении - это единственный вариант.

Вартанян напоминает, что несмотря на то, что правительством Армении пообещало полностью интегрировать карабахских беженцев, тем не менее, предстоящие проблемы с ресурсами и планированием значительны.

При этом она отмечает, что по мнению большинства, Армения была настолько щедра к беженцам из Арцаха, насколько позволяли ее ресурсы, были назначены разного рода социальные выплаты.

"Однако эта помощь создала нагрузку на государственный бюджет, и неясно, как долго Ереван сможет продолжить выплаты. Это огромное бремя для страны с населением около трех миллионов человек, четверть из которых уже жила за официальной чертой бедности. По крайней мере, каждый 30-й человек, проживающий сейчас в Армении, является беженцем из Нагорного Карабаха", - отмечает Вартанян, выразив убеждение, что если правительство не получит больше средств для покрытия расходов, связанных с беженцами, бедность и социальные разногласия в стране будут расти.

"Реальные проблемы начнутся через три-четыре недели, если у правительства начнет не хватать денег на оплату счетов", - сказал международный эксперт, приехавший в Армению после кризиса, предупреждая о росте бездомности.

Также отмечается, что Ереван обратился за международной помощью, но полученных сумм оказалось недостаточно. Европейский Союз пообещал предоставить более 17 миллионов евро (18 миллионов долларов США) в виде бюджетной поддержки для денежных выплат Армении беженцам, но выплата средств была отложена, по-видимому, из-за бюрократических препятствий. Международные и местные организации, в том числе агентства ООН и Международный комитет Красного Креста, также предоставили гуманитарную поддержку. Но, по их словам, у них возникли проблемы со сбором средств, чтобы они могли давать больше. В октябре 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитало, что правительству потребуется 97 миллионов долларов для покрытия основных потребностей беженцев до конца марта.

"Вместе 60 международных и местных организаций собрали 47 процентов этой суммы (не считая взноса ЕС). Чтобы преодолеть этот разрыв, Армения взяла кредит у Всемирного банка, а также ищет других международных кредиторов. Армянские диаспорские организации Европы и США готовятся помочь правительству и организовать конференцию для сбора дополнительных средств от штатов и частных доноров, но дата еще не назначена", - отмечает Вартанян, которая также обращает внимание, что с октября прошлого года правительство РА работает над координацией нескольких программ поддержки долгосрочной интеграции, но оно не объявило ни общего плана, ни сметы расходов.

Эксперт добавила, что правительство разработала долгосрочную программу жилищной помощи. Параллельно с этим осуществляются попытки оказать помощь в трудоустройстве арцахцев. Но, насколько они будут полезны, покажет время.

"Армения приняла волну беженцев из зоны боевых действий в Карабахе в 2020 году, но эта проблема гораздо серьезнее. Пытаясь собрать воедино нити плана интеграции, Ереван находится под давлением - не только со стороны карабахских армян, которые задаются вопросом, что их ждет в будущем, но также со стороны граждан и потенциальных доноров.

Полностью сформулированный план должен касаться жилья и занятости, стать ориентиром для местных властей, которые будут выполнять его директивы, и учитывать влияние, которое он окажет на регионы, где он будет реализован на практике. В некоторых местах поддержка поставщиков услуг, таких как школы, полиция и больницы, может помочь удовлетворить потребности недавно прибывших беженцев, но хорошо продуманные программы будут направлены на усиление поддержки целых сообществ, а не только вновь прибывших.

Тем временем беженцы, переживающие свою недавнюю потерю, все еще сталкиваются с новой и сложной реальностью", - отмечает Вартанян