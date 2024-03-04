Понедельник, 4 Марта 2024 14:46

АрмИнфо. Более половины респондентов в Армении считают, что разрыв армяно-российских отношений не в интересах РА и армянского народа. Об этом свидетельствуют итоги опроса "Французский поцелуй", консалтинговой компании MPG.

Так на уточнение, соответствует ли интересам Армении и армянского народа разрыв армяно-российских отношений, принимая во внимание заявление премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке членства страны в ОДКБ, которое приближает разрыв всего комплекса российско-армянских отношений, 42% опрошенных заявили, что абсолютно не соответствует, 16.1% - скорее не соответствует, 23.2% - выразили убеждение, что однозначно соответствует, еще 13.9% - скорее соответствует. 4.8% опрошенных затруднились ответить.

На вопрос, нужно ли Армении оставаться в ОДКБ или присоединиться к НАТО, 40.2% опрошенных заявили, что стране надо соблюдать нейтралитет и не быть ни в каком военном блоке, 28 % полагают, что следует оставаться в ОДКБ, 22.5% - высказались за то, чтобы стремиться к членству в НАТО, еще 9.2% затруднились ответить.

На вопрос, будет ли приемлема цена, если ЕС в качестве условия начала либерализации визового режима потребует выйти из ОДКБ и ЕАЭС, 23.5 % сочли такую цену однозначно приемлемой, 19 % - скорее приемлемой, 15 % - скорее неприемлемой, 32.9 % - однозначно неприемлемой.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.