Понедельник, 4 Марта 2024 14:45

АрмИнфо.Более одной трети респондентов в Армении считают результатом неграмотной политики армянских властей та сложная ситуация, в которой сегодня оказалась страна. Об этом свидетельствуют итоги опроса "Французский поцелуй", консалтинговой компании MPG.

На уточнение, результатом чего является та сложная политическая ситуация, в которой оказалась Армения сегодня, 35.3% респондентов ответили, бездарное управление правительства РА. 29.9% опрошенных убеждены, что это намеренно созданная ситуация, продиктованная внешними силами, еще 24.2% полагают, что это последствия конфликтов, существующих в мире. 8.9% - затруднились ответить, еще 1.7% дали иной ответ.

На вопрос, прилагают ли власти достаточно усилий для освобождения удерживаемых в Баку пленных, 13.5 % опрошенных сочли усилия достаточными, 12.5% скорее достаточными, 15 % сочли усилия скорее недостаточными и 44.4 % назвали усилия однозначно недостаточными. При этом 14.4% затруднились ответить.

На уточнение, видят ли они угрозу новой войны в обозримом будущем, 55.1% респондентов заявили, что однозначно да. Еще 25.5% назвали скорее вероятной новую войну, 9.8% - скорее нет, 7.2% - однозначно не видят угроз новой войны, еще 2.4% затруднились ответить. Таким образом, 80.6% опрошенных видят риски новой войны в регионе.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 26 февраля по 28 февраля этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.