Понедельник, 4 Марта 2024 14:45

АрмИнфо.. Артур Гаспарян назначен главой Службы государственной безопасности РА.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Другим решением премьер-министра Артур Гаспарян освобожден от должности заместителя руководителя Службы государственной безопасности РА.

Напомним, что место главы СГО было вакантно с сентября 2023 года. Тогда Пашинян освободил Саркиса Ованнисяна (скандально прославился во время оппозиционных акций протеста в мае 2022 года, он ударил журналиста) от должности начальника Службы государственной охраны.

Ранее Службу госохраны отделили от системы органов Службы национальной безопасности и передали в прямое подчинение премьер-министру страны.