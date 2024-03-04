|Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
|Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
|Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
|Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
|Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
|Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
|Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
|8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
|Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутат
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 4 и 5 марта
|Арман Татоян: Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военных
|Политолог: Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Глава оборонного ведомства Греции сегодня прибудет в Ереван
|Температура воздуха в Армении продолжит повышаться
|Эпоха мира в действии: Азербайджанцы снесли под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов-освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте
|Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан ориентирует нейтралитет во имя мира и развития
|Ларов назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 года
|Лавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБ
|Тюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция
|Споуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению
|Микки Маус и Вардавар: Disney посвятил одну из серий своего популярного мультфильма армянскому празднику
|Армения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТО
|Армения не вела обсуждений с ЕС об отправке наблюдателей на границу с Турцией - Секретарь Совбеза
|Григорян: Армения сократила объемы военно-технического сотрудничества с Россией до менее 10%, диверсифицируется и экономика
|Борис Саакян назначен послом Армении в Ватикане
|В Анталье встретились главы МИД Армении и Турции
|Обсуждено сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
|Айк Мамиджанян: В отличие от властей я понимаю, на какой договорно-правовой базе российские пограничники находятся в аэропорту "Звартноц"
|Эрдоган: Турция продолжит процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном
|Рубинян: Армения готова хоть сейчас нормализовать отношения с Турцией и открыть границы
|Кылыч предложил Рубиняну встретиться на следующей неделе в Ереване - последний согласился обсудить этот вопрос
|У мира нет альтернативы в нашем регионе - Замглавы МИД Грузии
|Ожидать результатов от переговоров на берлинской площадке не стоит - экс-министр обороны Армении
|Рубинян: Армения приобретает вооружение исключительно для защиты на фоне тех очевидных угроз, которые исходят из Азербайджана
|Тойво Клаар: Настало время отложить оружие и стимулировать мир на Южном Кавказе
|Брюссель лишь прислушался на просьбы властей Армении о желании диверсифицировать свою безопасность и экономику - Марагос
|Артур Ованнисян: Учитывая государственные интересы Армения, в повестке "Гражданского договора" укрепление тесных отношений со странами ЕС
|Гражданский договор: Пограничный контроль основных воздушных узлов Армении должен осуществляться представителями госорганов РА
|В Анталье стартует III дипломатический форум - Армению представляет Мирзоян
|Пашинян почтил память жертв 1-го марта 2008 года
|Европарламентарий: После вторжения в Нагорный Карабах Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе
|Перч Седракян покидает пост главы Всеармянского благотворительного союза: Имя нового президента уже известно
|Автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян
|Пашинян портит отношения с Москвой по заказу Анкары: Грант Багратян
|Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подал в отставку
|Спикер: Армения не может себе позволить применить право силы, потому что физически мы не сильнее Турции или Азербайджана
|Читать больше
АрмИнфо. Посол Армении в Бельгии Тигран Балаян упрекнул международное сообщество в бездействии на фоне вандализма, осуществляемого азербайджанским режимом в оккупированном Арцахе.
"В то время как международное сообщество молча наблюдает за сносом крестов церквей, разрушением кладбищ и памятников в подвергшемся этническим чисткам Нагорном Карабахе, деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии. Что дальше, построите мечеть?!", - написал Балаян.
Отметим, что 3 марта поздно вечером во всемирной паутине разлетелись обескураживающие кадры сноса бульдозером зданий парламента Арцаха и "Воинов- освободителей" на Площади Возрождения в оккупированном Азербайджаном Степанакерте.
Азербайджанские вандалы также осквернили собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) в оккупированном Степанакерте.
|Мэрия: Работы по демонтажу домов на улице Львовян приостановят
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший замглавы ГШ ВС РА Тиран Хачатрян освобожден из-под стражи под залог
|Бывший председатель Комитета градостроения РА выйдет на свободу
|Главы оборонных ведомств Армении и Греции обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Разрушив здание НС Арцаха, Азербайджан еще раз показал всему миру свое геноцидное и варварское лицо - "Айакве"
|Нассер Канаани опроверг слухи о подписании между ИРИ и Арменией соглашения о безопасности
|Аналитик "Международной кризисной группы": Армения начнет сталкиваться с проблемами интеграции арцахских беженцев, если не найдет доноров
|Экс-директор СНБ Армении: Россия находилась на позиции стратегического союзника во время 44-дневной войны
|Жители улицы Львовяна, чьи дома хотят снести по решению городских властей, добились встречи с вице-мэром
|Более 60 % респондентов в Армении сочли неправильным решение властей не проводить мероприятия в годовщину начала Арцахского движения
|Преобладающее большинство граждан Армении поддерживают укрепление армяно- французского сотрудничества в оборонной сфере
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против разрыва армяно-российских отношений
|Опрос: Более 80 % опрошенных в Армении видят угрозу новой войны в регионе
|Службу госохраны возглавил Артур Гаспарян
|Кремль: Контактов между Путиным и Пашиняном пока не предусмотрено
|Араксия Сваджян: Новый образовательный стандарт во всех школах Армении будет внедрен в течение последующих 4 лет
|Балаян: Деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии
|Москва исходит из презумпции, что у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов в Армении - Давид Ананян
|8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин
|Глава МИД Армения на полях Анталийского дипломатического форума провел ряд двусторонних встреч
|Мирзоян: Разблокирование региональных инфраструктур должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|Отказ от пребывания в ОДКБ и понижение планки отношений с РФ будет иметь последствия для Армении - депутат
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 4 и 5 марта
|Арман Татоян: Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 позициями азербайджанских военных
|Политолог: Запад делает все, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Глава оборонного ведомства Греции сегодня прибудет в Ереван
|Температура воздуха в Армении продолжит повышаться
|Эпоха мира в действии: Азербайджанцы снесли под бульдозер здания парламента Арцаха и "Воинов-освободителей" на Площади Возрождения в Степанакерте
|Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан ориентирует нейтралитет во имя мира и развития
|Ларов назвал очевидной ложью утверждения, что Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению осенью 2020 года
|Лавров: Мы все ждем каким будет окончательное решение Армении по ОДКБ
|Тюрколог: Единственным реальным партнером Евросоюза и НАТО на Южном Кавказе является Турция
|Споуксмен: В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению
|Микки Маус и Вардавар: Disney посвятил одну из серий своего популярного мультфильма армянскому празднику
|Армения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТО
|Армения не вела обсуждений с ЕС об отправке наблюдателей на границу с Турцией - Секретарь Совбеза
|Григорян: Армения сократила объемы военно-технического сотрудничества с Россией до менее 10%, диверсифицируется и экономика
|Борис Саакян назначен послом Армении в Ватикане
|В Анталье встретились главы МИД Армении и Турции
|Обсуждено сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.
|Айк Мамиджанян: В отличие от властей я понимаю, на какой договорно-правовой базе российские пограничники находятся в аэропорту "Звартноц"
|Эрдоган: Турция продолжит процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном
|Рубинян: Армения готова хоть сейчас нормализовать отношения с Турцией и открыть границы
|Кылыч предложил Рубиняну встретиться на следующей неделе в Ереване - последний согласился обсудить этот вопрос
|У мира нет альтернативы в нашем регионе - Замглавы МИД Грузии
|Ожидать результатов от переговоров на берлинской площадке не стоит - экс-министр обороны Армении
|Рубинян: Армения приобретает вооружение исключительно для защиты на фоне тех очевидных угроз, которые исходят из Азербайджана
|Тойво Клаар: Настало время отложить оружие и стимулировать мир на Южном Кавказе
|Брюссель лишь прислушался на просьбы властей Армении о желании диверсифицировать свою безопасность и экономику - Марагос
|Артур Ованнисян: Учитывая государственные интересы Армения, в повестке "Гражданского договора" укрепление тесных отношений со странами ЕС
|Гражданский договор: Пограничный контроль основных воздушных узлов Армении должен осуществляться представителями госорганов РА
|В Анталье стартует III дипломатический форум - Армению представляет Мирзоян
|Пашинян почтил память жертв 1-го марта 2008 года
|Европарламентарий: После вторжения в Нагорный Карабах Баку попытается стереть тысячелетнее присутствие армян в регионе
|Перч Седракян покидает пост главы Всеармянского благотворительного союза: Имя нового президента уже известно
|Автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян
|Пашинян портит отношения с Москвой по заказу Анкары: Грант Багратян
|Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подал в отставку
|Спикер: Армения не может себе позволить применить право силы, потому что физически мы не сильнее Турции или Азербайджана
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Читать больше
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.