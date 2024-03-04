Понедельник, 4 Марта 2024 12:43

АрмИнфо. Посол Армении в Бельгии Тигран Балаян упрекнул международное сообщество в бездействии на фоне вандализма, осуществляемого азербайджанским режимом в оккупированном Арцахе.

"В то время как международное сообщество молча наблюдает за сносом крестов церквей, разрушением кладбищ и памятников в подвергшемся этническим чисткам Нагорном Карабахе, деспотический режим Алиева сносит здание парламента Арцаха - сам символ демократии. Что дальше, построите мечеть?!", - написал Балаян.

Отметим, что 3 марта поздно вечером во всемирной паутине разлетелись обескураживающие кадры сноса бульдозером зданий парламента Арцаха и "Воинов- освободителей" на Площади Возрождения в оккупированном Азербайджаном Степанакерте.

Азербайджанские вандалы также осквернили собор Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) в оккупированном Степанакерте.