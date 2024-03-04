Понедельник, 4 Марта 2024 12:26

АрмИнфо.Россия рассматривает свои отношения с Арменией через призму геополитического доверия региона к себе и явной переоценки своего превосходства. Такого мнения придерживается бывший глава Комитета госодоходов РА Давид Ананян.

<Отношения между государствами постсоветского региона часто могут осложниться (на практике осложняются) из-за неправильного понимания исторических и геополитических реалий.

В случае отношений России и Армении явно наблюдается определенная недооценка последней со стороны России. Об этом, например, косвенно можно судить на основе анализа дипломатического взаимодействия между двумя странами, в частности, с точки зрения деятельности (точнее, бездействия) российского посла и посольства России в Армении>, - написал Ананян в Facebook.

По его словам, отсутствие инициатив по замене российского посла (в результате чего руководители и лица, принимающие решения его страны, получают явную дезинформацию) подчеркивает восприятие Россией Армении как партнера, не требующего особого дипломатического внимания или периодической корректировки подходов.

<Предполагается, что Москва исходит из презумпции, что в любой момент, когда она сочтет необходимым усилить свое влияние или вмешаться во внутриполитическую жизнь Армении, у нее не возникнет серьезных препятствий для реализации своих планов. Это предположение сигнализирует о восприятии Армении как государства, где российское влияние настолько велико, что Москва может позволить себе несколько недооценивать официальные аспекты двусторонних отношений, в том числе уровень дипломатического представительства.

Такой подход к межгосударственным отношениям показывает необходимость дальнейшего анализа неопределенности динамики отношений между Россией и Арменией, включая корректировку взаимных ожиданий, оценку новых реалий и ожиданий, без которых ожидать сбалансированного взаимодействия уже нереально>, - считает Давид Ананян.