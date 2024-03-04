Понедельник, 4 Марта 2024 12:14

АрмИнфо.8 марта по случаю международного женского дня 8 марта проезд в общественном транспорте Еревана будет бесплатным для женщин. Об этом 4 марта на рабочем совещании в столичном муниципалитете заявил мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, подобная акция проводится впервые. Проезд для женщин и девушек станет бесплатным в метро, автобусах, микроавтобусах и троллейбусах.

Кроме того, как отметил столичный градоначальник, в период с 8 марта по 7 апреля (День материнства и красоты) мэрия Еревана также запланировала проведение ряда мероприятий. На 15 тысячах объектах, подотчетных столичному муниципалитету, будут предоставлены различного вида услуги культурного характера. Участницам войны, лицам, ставших инвалидами в результате боевых действий, а также женщинам из семей погибших военнослужащих и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет предоставлено более 1 тысячи билетов на посещение Национального театра оперы и балета, где состоится представление балета "Гаяне".

Авинян сообщил, что столице был возвращен женский культурный и спортивный центр. Он поручил ответственным лицам разработать проект восстановления центра и его дальнейшего целевого использования. Уже имеется ряд компаний, которые выразили желание разместить на данном объекте свои офисы.

Мэр отметил также, что Ереванской мэрии возвращена верхняя часть Каскада площадью в 11,5 гектаров. С советских времен эта часть Каскада осталась незавершенной. В ближайшие годы мэрия проведет на этом участке широкомасштабные работы, в результате которых Каскад обретет окончательный вид. В этом контексте Авинян указал на важность разработки программы благоустройства указанных территорий. Он отметил, что в конце прошлой недели у него состоялась встреча с известным французским архитектором Жан-Мишелем Вильмо, с которым достигнута договоренность о разработке некоторых решений по дизайну территории на верхней части Каскада.