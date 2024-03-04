Понедельник, 4 Марта 2024 11:16

АрмИнфо. Село Неркин Ханд с трех сторон окружено 25 незаконными вооруженными позициями Азербайджана, причем 15 их них находятся внутри села, то есть на территории Армении. Об этом написал экс-омбудсмен Арман Татоян.

При этом он указал, что это в том числе и вражеские позиции, с которых 13.02.2024 г. на территории Армении были убиты 4 армянских военнослужащих и 1 ранен.

"В Неркин Ханде наибольшее расстояние от азербайджанских незаконных вооруженных позиций на территории Армении составляет около 2060 метров (граница и глубинная территория страны). Ближайшая азербайджанская незаконная вооруженная позиция к школе Неркин Ханд находится примерно в 769 метрах", добавил правозащитник.

Он еще раз обратил внимание, что источники питьевой воды в Неркин Ханде, церковь Святой Рипсиме и кладбище находятся под азербайджанской оккупацией. "Люди вынуждены пить воду из реки. Сады, пастбища, луга и пахотные земли в Неркин Ханде находятся под азербайджанской оккупацией, скотоводство исчезло. В Неркин Ханде под азербайджанской оккупацией находятся 2700 гектаров, из которых 2400 гектаров особо охраняемых земель; 170 гектаров лесных угодий; 130 гектаров общинных земель.

Помимо 2700 гектаров, более 1000 гектаров земли находится в опасной зоне, где либо невозможно проводить какие-либо сельскохозяйственные или иные работы, либо эти работы стали значительно осложнены из-за реальной опасности для жизни", - обратил внимание экс-омбудсмен Армении.

Правозащитник также подчеркнул, что в Неркин Ханде азербайджанские военнослужащие разрушают окружающую среду; флору и фауну, строят незаконные дороги. "С азербайджанских вооруженных позиций, окружающих Неркин Ханд, слышны выстрелы и взрывы мин", - резюмировал он.

Напомним, что утром 13 февраля Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в районе Неркин Ханд. Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных, ранении еще одного. Позже стало известно, что все погибшие члены добровольческого союза "Еркрапа".

В Азербайджане не только не отрицают факт агрессии, но и цинично заявили, что провели операцию возмездия в ответ на "провокацию" со стороны военных Армении, когда был якобы ранен азербайджанский пограничник. Примечательно, что всё это происходит на территориях Армении, которые ранее были захвачены вражеской стороной на фоне молчаливого поощрения международным сообществом азербайджанской агрессии.