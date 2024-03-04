Понедельник, 4 Марта 2024 11:05

АрмИнфо. Сегодня, 4 марта, делегация, возглавляемая министром национальной обороны Греции Николасом Дендиасом, с официальным визитом прибудет в Армению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Напомним, что в декабре 2023 года Армения и Греция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ, который в Афинах подписали министры обороны двух стран Сурен Папикян и Николаос Дендиас, включает военно- техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления.