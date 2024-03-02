Суббота, 2 Марта 2024 14:46

АрмИнфо.В Офисе президента Украины никогда не сообщали о визите Владимира Зеленского в Азербайджан и Армению. Об этом пресс- секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил изданию Liga.net.

Отметим, что ранее ряд армянских провластных СМИ со ссылкой на свои источники сначала сообщили о намерении Зеленского в начале марта посетить Азербайджан и Армению, а затем подчеркнули, что визит отложен, поскольку якобы Баку отказался принимать украинского лидера.

Как добавил Никифоров, из-за того, что о таком визите не было известно, в ОП ничего не могут сказать об его отмене.