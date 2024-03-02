Суббота, 2 Марта 2024 14:43

АрмИнфо.В популярном мультфильме "Дом развлечений Микки Мауса" на Disney одна из серий посвящена армянскому празднику Вардавар. Эпизод сосредоточен вокруг Минни Маус, которая одела неправильный наряд на Вардавар. Премьера данной серии на Disney+ состоялась 1 марта. Персонаж мультфильма в данной серии заговорила на армянском языке.

Сценарий серии, в которой впервые была представлена армянская культура, написала Кэтлин Сарнелли Капукчян (Kathleen Sarnelli Kapukchyan).

Официальное описание эпизода гласит: "Минни сталкивается с модной оплошностью, когда понимает, что одела не тот наряд, чтобы отпраздновать Вардавар, традиционный армянский праздник, включающий водные игры. Сможет ли Минни вовремя найти идеальный наряд, чтобы присоединиться к празднику?".