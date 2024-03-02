Суббота, 2 Марта 2024 14:40

АрмИнфо.Армения и Франция обсудили сотрудничество в рамках НАТО. Об этом стало известно из сообщения постпредства Франции при НАТО.

"Мы обсудили с послом Арманом Исраеляном (глава постпредства Армении при НАТО - ред.) партнерство Армения-НАТО.

Франция поддерживает это партнерство и укрепляет сотрудничество в сфере обороны с Арменией (обучение/консультация/оборудование) для обеспечения стабильности на Кавказе, о чем свидетельствует и состоявшийся визит министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню в Ереван", - говорится в сообщении французского постпредства в НАТО в микроблоге в Твиттер (Х).