Суббота, 2 Марта 2024 14:39

АрмИнфо. Армения не вела обсуждений с ЕС об отправке европейских наблюдателей на армяно-турецкую границу. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, что в отчете об Общей внешней политике и политике безопасности (CFSP), принятой Европейским парламентом в контексте деятельности гражданской миссии ЕС в РА звучал призы к Евросоюзу и его государствам-членам усилить мандат EUMA, увеличить его размер, продлить срок его действия, а также разместить наблюдателей вдоль границы с Турцией.

"Мы по сей день не вели таких обсуждений", - заверил Григорян.

Касаясь последнего пограничного инцидента в Неркин Ханд, и несмотря на заявление СНБ Армении о том, что российские пограничники никоем образом не препятствуют деятельности европейских наблюдателей ни на каком участке армяно-азербайджанской границы, Григорян продолжил настаивать на том, что наблюдатели гражданской миссии ЕС, дислоцированные в Армении, не имеют доступа в населенный пункт Неркин Ханд в Сюникской области.

"Такая проблема есть, и мы ее намерены решить", - сказал секретарь Совбеза Армении. Он еще раз заметил, что там присутствуют российские пограничники, которые дислоцированы для обеспечения безопасности РА.

"На пограничном посту ФСБ РФ, расположенном в селе Неркин Ханд, находятся представители пограничных войск, и они находятся там для обеспечения безопасности Армении. По документам Россия является партнером Армении в сфере обеспечения безопасности. Может быть, сейчас они этого не принимают, и с 2020 года мы видим, что механизм, заложенный в 1990-е годы, вообще не работает. Россия имеет там присутствие и не смогла предотвратить эскалацию", - вновь повторил Григорян.

Армянский чиновник также утвердительно ответил на вопрос, будет ли увеличено число наблюдателей гражданской миссии ЕС в Армении. "Да, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном очень длинная, и те ресурсы, которыми до сих пор располагала гражданская миссия ЕС, недостаточны для обеспечения работы на должном уровне. Мы считаем, что миссия ЕС проводит эффективную работу, и поэтому она должна иметь еще больше возможностей, чтобы продолжить работу и сделать ее более эффективной", - сказал Григорян.

На вопрос, возможно ли, что миссия ЕС будет мониторить не только границу с Азербайджаном, но и границу с Турцией и Ираном, Григорян ответил, что миссия действует только вдоль армяно-азербайджанской границы.

Комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что наблюдатели ЕС "ведут разведывательную деятельность против России и Ирана", секретарь Совбеза назвал это заявление непонятным.

"Я не понимаю, почему Россия, озвучивая свои проблемы с другими странами, вовлекает третьи государства. Во-первых, наблюдатели ЕС не присутствуют на границе между Арменией и Ираном, я не понимаю, почему представители России выдвигают такие претензии. Ясно, что они присутствуют только на границе с Азербайджаном, они приносят стабильность в регион, стабильность исходит из интересов Армении. Я не знаю, как наблюдатели ЕС могут шпионить за Россией. Россия может предъявить любые обвинения, пусть предоставят факты, тогда обсудим",

- заверил чиновник.

На уточнение, готовила Армения рассмотреть вопрос о членстве в ЕС, Григорян отметил, что если Евросоюз предложит Еревану членство, он отреагирует.

На замечание о том, что Ереван уже ответил заявлением о том, что он

готов углублять связи настолько, насколько хочет и будет готов

Евросоюз, Григорян отметил, что у ЕС очень расширенная повестка с

Арменией: от либерализации визового режима до Европейского

инструмента мира.

"Безопасность занимает очень важное место в повестке Европейского Союза. Франция начала широкомасштабное военно-техническое сотрудничество с Арменией", - сказал Григорян.

Касаясь контраргументов о том, что разновидность поставляемого Францией оружия ограничена, реального оружия нет, Григорян заявил, что удивлен такими мнениями.

"Французы предоставляют нам вооружения с передовыми технологиями", - резюмировал Григорян.