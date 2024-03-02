Суббота, 2 Марта 2024 14:38

АрмИнфо.Армения пришла к необходимости диверсификации сферы безопасности, после событий 2021 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, заверив, что требование диверсификации сотрудничества в сфере безопасности объективное.

"Мы пытались закупать оружие у России с 2021 года, подписывали контракты, разработали с российской стороной концепцию комплексной реформы армии, чтобы совместно реализовать эти реформы. Но вместо этого в мае и в ноябре были совершены нападения на Армению, Россия не поставляла нам необходимое вооружение, причем закупленное нами, и мы начали искать новых партнеров. И среди уже известных партнеров Индия, Франция, ряд других Европейских стран", - отметил Григорян.

Вместе с тем, секретарь Совбеза Армении привлек внимание на то, что еще в 2020 году все военно-техническое сотрудничество Армении было с Россией.

"С января 2021 года по настоящее время мы заключили контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами, но доля России среди них составляет менее 10%. То есть c 96% военно-техническое сотрудничество упало до менее 10%. Это произошло по объективным причинам. Это был выбор России. При этом часто упоминается война вокруг Украине и связанные с ней отсутствие поставок, но эти контракты были подписаны в начале 2021 года, за год до известных событий", - заявил армянский чиновник, добавив, что Армения диверсифицирует не только сферу обороны, но и экономики.

В этом ключе он похвастался, что за 9 месяцев 2023 года ведущим инвестором Армении стали Объединенные Арабские Эмираты с примерно 250 миллионами долларов, а Россия оказалась лишь на третьем месте с показателями менее чем 50 миллионами долларов, уступив вторую строчку Люксембургу.

"То есть происходящие сегодня процессы - это выбор России. Она решила не инвестировать в Армению. Или можем сказать, что Армения открылась миру, были созданы большие возможности. Товарооборот с ОАЭ в прошлом году достиг 2,8 млрд долларов, увеличившись примерно на 350% по сравнению с предыдущим годом. Это также важный ваш, направленный на диверсификацию", - сказал Григорян.

На замечание о том, что экспорт из Армении не диверсифицируется, а наоборот, объемы экспорта в Россию увеличились, Григорян согласился, что это действительно так, однако по его словам, проводится работа по поиску новых рынков.

"Мы работаем с ЕС над тем, чтобы привести нашу экономику в соответствие к таким регламентам, чтобы наша продукция стала конкурентоспособной на европейском рынке и соответствовала стандартам ЕС, но мы также ищем и другие рынки", - сказал секретарь Совбеза Армении.

Он также заверил, что Армения сейчас ведет активную работу по поиску альтернативы как российскому газу, так и горючему, и другим компонентам, от которых страна сильно зависит.

На уточнение ведущего, чем российская сторона объясняла отказ от поставок Армении вооружения, Григорян отметил, что в России аргументировали это тем, что якобы "ужесточится позиция Еревана по ряду вопросов, и республика окажет сопротивление по вопросам, которые идут в разрез с ее интересами".

На замечание о том, что Армения отклоняет все предложения России, при этом движется на Запад, отклонила и предложение ОДКБ разместить миссию в РА, Григорян задался встречным вопросом: "Куда бы приехала миссия ОДКБ?".

На ответ ведущего, что туда же, куда и наблюдатели ЕС, секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что проблема заключается в том, что ОДКБ не признает международно признанные границы Армении, в этом состоит ключевая разница между Россией и ЕС.

"Мы ведем переговоры со всеми партнерами, которые принимают Алма-Атинскую декларацию в качестве основы для конкретизации международно признанных границ между Арменией и Азербайджаном, взаимного признания территориальной целостности и защиты суверенитета Армении", - сказал он.

На замечание о том, что даже если Россия не является хорошим партнером, по некоторым оценкам, власти своими действиями вызывают враждебность России, что может быть очень опасно, секретарь Совбеза ответил, что Армения не предпринимает никаких подобных шагов.

"Мы всего лишь ищем альтернативы. В России иногда косвенно и публично заявляют - мы не можем, мы заняты, у нас нет времени заниматься всеми направлениями. Армения пытается обеспечить свою безопасность, какая тут вражда? Мы всего лишь ищем для себя альтернативу", - отметил Григорян.

Отметим, что по данным Статкомитета РА лидерство по внешнеторговому обороту в целом, и по экспорту и импорту в частности, продолжает удерживать Россия. В частности, внешнеторговый оборот между Россией и Арменией по итогам 2023г превысил $7.3 млрд, с замедлением годового роста с 91,7% до 43,3%, из-за сильного торможения роста экспорта. Так, экспорт товаров из Армении в Россию ощутимо замедлил годовой рост с 2,9 раз до 38,8%, при незначительном ускорении повышательных темпов импорта товаров из России в Армению с 46,9% до 47,4%, с обеспечением объемов соответственно на уровне $3.4 млрд и $3.9 млрд. Во внешнеторговом обороте Армении доля России снизилась в годовом разрезе незначительно - с 35,9% до 35,3%, на фоне спада доли в экспорте с 45,4% до 40,6% при росте доли в импорте с 30% до 31,6%.

На 2-ю позицию (с 4-й годом ранее) по объему внешнеторгового оборота с Арменией продвинулись ОАЭ, закрепившись на этой же позиции по экспорту, тем самым сместив ранее традиционно занимающего это место Китай на третью позицию. Так, внешнеторговый оборот между Арменией и ОАЭ достиг $2.3 млрд (с некоторым замедлением годового роста с 5,3 раз до 3,9 раз), за счет сохраняющегося роста в разы экспорта, с некоторым замедлением темпов с 7,2 раз до 4,2 раз, при продолжающемся замедлении роста импорта с 58,4% до 24,6%, абсолютная величина которых составила соответственно $2.2 млрд и $73.5 млн. Доля ОАЭ во внешнеторговом обороте Армении увеличилась за 2023 год с 4,2% до 11,1%, за счет подскока доли в экспорте с 9,9% до 26,4% при снижении и без того низкой доли в импорте с 0,7% до 0,6%.