Пятница, 1 Марта 2024 20:15

АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагном Хачатуряном Борис Саакян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения при Святом Престоле (резиденция в Ватикане). Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Отметим, что до своего назначения Борис Саакян работал генеральным секретарем МИД РА.