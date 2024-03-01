Пятница, 1 Марта 2024 17:37

АрмИнфо.Турция продолжит процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе выступления на церемонии открытия Дипломатического форума в Анталье.

Эрдоган добавил, что его страна предпримет все необходимые шаги для усиления тюркского мира.

В свою очередь глава МИД Турции Хакан Фидан на церемонии открытия Дипломатического форума отметил, что Азербайджан и Армения очень близки к нормализации отношений.

"Это происходит благодаря региональным инициативам, а международное право не может найти решение подобных конфликтов", - сказал Фидан, добавив, что "Турция прилагает активные и позитивные усилия для решения многих конфликтов и проблем".

Отметим, что Анкара продолжает увязывать открытие армяно-турецкой границы с процессом нормализации отношений Баку и Еревана. Более того, не так давно азербайджано-турецкий тандем ввел в оборот новый нарратив и теперь увязывает открытие границы с требованием изменить Конституцию Армении.