Пятница, 1 Марта 2024 17:10

АрмИнфо.Армения готова хоть сейчас нормализовать отношения с Турцией и открыть границы. Об этом на дипломатическом форуме в Анталье заявил вице-спикер парламента, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

"Если Сердар согласится, мы можем объявить об этом сегодня. Надеюсь, вы согласитесь, и этот форум станет историческим. В июле 2022 года Сердар и я объявили, что откроем сухопутную границу для граждан третьих стран, а затем и для держателей дипломатических паспортов летом 2023 года. К сожалению, этого пока не произошло. С армянской стороны, для этого готова вся инфраструктура", - заявил Рубинян.

Он отметил, что сделал такое предложение потому, что почувствовал, что Турция не может пойти дальше.

Армянский вице-спикер напомнил, что во время землетрясения в Турции, границы двух стран были открыты, для оказания и получения гуманитарной помощи, и это, по его словам, был волнующий момент. "Мы должны быть в состоянии открыть границы не только в момент трагедии, но и в радостное, благоприятное время. Я не вижу причины для сохранения закрытой границы с Турцией. Нельзя создавать барьеры в этом процессе", - отметил он, выразив убеждение, что должны быть созданы условия для контактов между гражданами Армении и Турции.

Рубинян еще раз отметил важность открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и носителей дипломатических паспортов.

В свою очередь спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч согласился с этим, пообещав, что скоро это произойдет. Вместе с этим он выразил убеждение, что необходимо объединить усилия для нейтрализации существующих преград.

"Понятно, что сначала мы откроем границу для граждан третьих стран, а потом процесс расширится для граждан наших двух государств. Но, Рубен иногда пренебрегает некоторыми важными моментами. Хотел бы напомнить, что между нашими странами существует авиасообщение, а это значит, что связь и диалог между гражданами Армении и Турции есть. Открытие границы - не единственный шаг, есть и другие с нашей стороны", - отметил турецкий дипломат, также указав на наличие достаточно серьезных торговых отношений между Арменией и Турцией.

Дипломат заверил, что граница откроется, когда придет время. "Как помните, мы встречались вами в Москве, Рубен и для этого не было никаких предварительных условий. Я готов часто приезжать в Ереван, и вы приезжайте в Анкару. Но в Анкаре или в Ереване можно провести встречу без какого-либо предварительного условия. Отсутствие встреч и предварительные условия создают проблемы", - добавил он.

Реагируя на данные слова Кылыча, Рубинян предположил, что есть какое-то недопонимание, поскольку Ереван не выдвигал каких-либо предусловий для нормализации отношений с Анкарой или проведения встреч.