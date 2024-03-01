Пятница, 1 Марта 2024 17:08

АрмИнфо. Анкара выступает за полную нормализацию отношений с Ереваном, однако нужно понимать, что в рамках этого процесса будут определенные условия. Об этом заявил спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в ходе выступления на панели "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе", состоявшейся в рамках Дипломатического форума в Анталье.

При этом он выразил убеждение, тот процесс, который протекает сегодня между Арменией и Турцией это не нормализация, а скорее шаги, направленные на создание доверия между двумя сторонами. "Думаю, мы идем по правильному пути, и нам необходимо фокусировать внимание на том, что нас объединяет, а не разделяет", - отметил турецкий дипломат.

По его словам, необходимо проявлять ответственность, иначе все усилия окажутся тщетными. Он призвал не оглядываться на прошлое, а смотреть в будущее, извлекая уроки из истории.

"В армяно-турецкой нормализации не должны присутствовать негативные факторы. Нельзя навязывать свои взгляды", - заверил Кылыч, добавив, что каждый регион должен вести диалог для нахождения путей решения существующих проблем.

Вместе с тем, Кылылч предложил спецпредставителю Армении по нормализации отношений с Турцией Рубиняну на следующей неделе провести встречу в Ереване, таким образом совершить историческое событие.

На что Рубинян пообещал сегодня позже встретиться и обсудить этот вопрос. "Полагаю, у нас с вами позже будет возможность встретиться и обсудить, где и когда провести очередной раунд переговоров", - отметил он.

Отметим, что 1 июля 2022 года в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице- спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.